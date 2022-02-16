大陸科技業重鎮 蘇州疫情擴散 恐衝擊供應鏈

蘇州疫情持續蔓延，重挫當地工業園區，繼14日傳出台資半導體廠和艦和京元電旗下京隆科技染疫停產後，16日韓企三星電子蘇州廠、大陸電動車大廠理想汽車也傳出疫情。此外，京隆科技和大陸電動工具大廠寶時得新增多例確診。蘇州為大陸科技業重鎮，在疫情擴散之際，外界更關注供應鏈受到的衝擊。

蘇州市16日公布，15日全天共新增確診18例、無症狀感染者1例。在16日至15時，又新增9例確診、2例無症狀感染者。截至16日15時，累計確診35例、無症狀感染者7例。

在15日的新增確診案例中，有1名為京隆科技員工。在14日通報首批確診中，有2名京隆科技員工，隨後再出現1名員工為無症狀感染者。目前台廠京隆科技、和艦都因出現確診案例影響產能，市場擔憂衝擊半導體相關產品供給。

除台廠外，15日確診案例中有1名為三星電子員工。韓聯社報導，該員工任職於三星電子蘇州工業園區家電廠，蘇州防疫部門已要求三星電子暫停該工廠營運，進行全員核酸檢測，該工廠生產洗衣機、空調、冰箱等家電，包括韓籍員工在內有逾4,000名。蘇州工業園區還有三星電子半導體封裝廠和浦項鋼鐵加工中心等韓企，報導稱，目前僅三星電子家電廠因出現確診而停產。

在工業園區的大陸廠商也受到疫情影響，15日確診案例出現1名理想汽車員工。當地電動工具大廠寶時得科技再增8名員工確診以及1名無症狀感染者，是當前受病毒衝擊最大的企業，加上此前通報案例，寶時得科技累計有11名員工確診，2名為無症狀感染者。

在防疫措施方面，蘇州在交通上加強控制阻斷疫情傳播，蘇州市16日宣布，全市共關閉37個離開蘇州交通通道，設置63個離開蘇州交通防控查驗點，透過公路、鐵路離開蘇州者須提供48小時內核酸檢測陰性證明以及查驗健康碼。