消費疲軟 陸元月CPI、PPI年增率雙降

大陸1月CPI和PPI雙雙明顯滑落，凸顯消費端和生產端出現疲態，「穩增長」壓力加劇。大陸國家統計局16日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率跌破1％，增幅較上月下降0.6個百分點至0.9％，為四個月新低。生產者物價指數（PPI）也降至半年新低，較上月下降1.2個百分點至9.1％。

分析認為，CPI月增幅低於正常春節假期前水準，進一步印證消費疲軟、疫情多城延燒對經濟的衝擊。

統計局數據顯示，大陸1月CPI年增幅0.9％，低於市場預期的1％，月增0.4％。PPI部分，1月年增幅9.1％也低於市場預期，月減0.2％。

統計局城市司高級統計師董莉娟分析，數據顯示，春節前重要民生商品市場供應穩定，居民消費價格整體平穩。具體看，1月食品價格年減3.8％，降幅比上月擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，無論是下游消費價格，還是上游工業品價格，漲幅回落均略超市場預期，反映當前經濟運行的主要矛盾在需求端，需求不振是造成經濟下行的主要原因。

王軍認為，需求不振主要源於兩個方面：一是居民消費疲弱，背後是收入增長乏力、對未來預期不良、疫情防控較嚴，二是房地產投資回暖尚不明顯，對鋼材、有色、水泥等傳統產業的帶動力快速下降。

德國商業銀行經濟學家周浩指出，1月CPI月增0.4％的漲幅遠低於正常春節假期前的水準，說明2022年春節消費受到疫情很大衝擊，總體看消費疲軟是目前大陸經濟一個比較顯著現象。從這個角度看，貨幣政策的放鬆是肯定的。

保銀資本首席經濟學家張智威表示，宏觀政策需要更具支援性，而且政策效應傳遞到實體經濟也需要時間。通膨的下行為進一步政策寬鬆打開空間，預計未來數月有更多寬鬆政策推出，包括降準和進一步下調政策利率等。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，物價拐點到來，經濟低迷時期通縮是大趨勢，之前的工業品通膨是供給衝擊的結果，而這個供給衝擊不具可持續性。物價回落趨勢確定後，後續降息降準空間打開。