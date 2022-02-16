習近平：穩控香港疫情 為港府第一要務

香港新一波疫情愈演愈烈，16日再增4,285例確診個案，單日確診數連創新高，且絕大部分為本土感染。大陸國家主席習近平對此做出重要指示，強調港府要負起主體責任，採取一切必要措施，將儘快穩控疫情做為當前壓倒一切的任務。

香港衛生防護中心16日公布，香港單日新增4,285例確診，其中僅有21例為境外輸入個案，其餘皆為本土確診，另有逾7,000例初步確診。香港疫情也漸向大陸蔓延，廣東15日共出現22例境外輸入個案，其中有21例來自香港。

香港文匯報及大公報報導，習近平近日做出指示，委託大陸國務院副總理韓正向香港行政長官林鄭月娥，轉達對香港疫情的高度關注，並要求港府確實負起主體責任，盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

習近平強調，要動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港民眾的生命安全和身體健康，並確保香港社會大局穩定。此外中央各相關部門和地方要全力支持港府做好防疫抗疫工作。

為因應對香港疫情，官方將成立由大陸國務院港澳辦和國家衛健委領導，並整合中央相關部門和專家、廣東省及香港特區政府三方資源，共同組成工作協調機制，加大防疫工作統籌協調量能。

值得注意的是，香港特首選舉提名期在即，各界關注選舉活動是否會因疫情考量延後，林鄭月娥15日對此回應，不排除任何可能性。

林鄭月娥16日表示，香港疫情急速發展使當前情況極為嚴峻，大大超出香港的應對能力，為此，已向大陸中央提交報告，提請中央能盡快協助的具體訴求。

林鄭月娥指出，目前香港正全面動員，聯同醫護人員、檢測承辦商、化驗所和負責支援污水檢測的大學團隊等資源，組成堅實的抗疫團隊。港府多管齊下「圍堵」病毒，按照疫情性質不斷優化、調整措施。