風險趨緩 人民幣攀三周新高

人民幣兌美元官價收盤16日大漲122個基本點，重回6.33元區間，創三周以來新高；中間價亦上揚142個基本點，價位創近三周新高，主要是俄烏戰爭危機趨緩下，市場風險偏好回暖。市場分析，由於客盤結匯需求仍多，短線人民幣仍有走升空間。

路透引述交易員表示，烏克蘭地緣風險降溫，帶動歐元等非美貨幣從15日夜盤開始反彈，在岸價15日夜盤已漲至6.33元附近，16日延續前晚漲勢，終場收報6.3353元，漲幅0.19％，創1月26日以來新高，成交量略微放大到271.89億美元。中間價16日報6.3463元，創1月27日來高點。

交易員分析，短期風險偏好主導市場，但隨著美國聯準會升息步伐臨近，美元的調整空間或較為有限。如果地緣局勢緊張緩解，歐美貨幣政策分化預期收窄，美指反彈力度也會下降，人民幣升勢將減緩。

建設銀行金融市場部最新報告指出，短期內海外需求仍然旺盛，強勁的外需仍將支持出口維持較高增速，客盤結匯需求仍會為人民幣匯率提供支撐，須關注中國人民銀行對升值的容許程度。但從中長期看，人民幣面臨階段性貶值的壓力。

新浪財經報導，平安證券首席經濟學家張明最新報告指出，2022年中美貨幣政策分化加大，應警惕人民幣匯價恐由升轉貶。

張明表示，2022年，考慮迭創新高的通貨膨脹，聯準會將加快退出量化寬鬆政策，預計在2022年3月首次升息。

這將使得10年期美國國債收益率重返2％以上，甚至可能上探至2.4％～2.5％，而美元指數仍有一定的溫和上升空間。

張明表示，考慮到目前人民幣兌CFETS貨幣籃子指數已經處於2015年12月以來的新高，預計下一階段人民幣有效匯率繼續升值的空間較為有限。且大陸貨幣政策仍將堅持「以我為主」，可能會呈現出穩中有鬆態勢。中美兩國貨幣政策分化加大，將導致人民幣匯率溫和回落。他預計，2022年人民幣兌美元匯率可能貶值至6.5元～6.6元附近，總體在6.4元～6.6元區間波動。

易綱談今年陸經濟：將恢復潛在增長率

中國人民銀行行長易綱16日表示，2022年大陸經濟料可恢復潛在增長率，將維持穩健的貨幣政策，靈活適度。易綱此番發言，與人行日前公布的2021年第四季貨幣政策報告基調一致，就是將確保流動性合理充裕，與名目經濟增長率基本匹配。

路透報導，易綱16日透過視訊參加G20會議時表示，疫情雖對新興市場帶來較大危險，不過，近年亞洲新興國家在貿易及投資中使用本幣，取得實質性進展，已提高應對外部衝擊的韌性。

他強調，新興市場合作正是發揮關鍵作用的時候，中國準備與印尼和其他亞洲國家合作，促進本地貨幣在貿易和投資中的使用。

易綱指出，東協以及中、日、韓之間的雙邊貨幣互換已經達到3,800億美元。同時，隨著疫情對新興經濟帶來更大風險之際，發達國家央行應繼續加強市場溝通，這將有助於緩解風險溢出效應。

人行2021年第四季貨幣政策報告指出，下階段要加大跨周期調節力度，注重精準發力、靠前發力，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持信貸結構穩步優化。報告指出，堅持不將房地產作為短期刺激經濟手段，引導金融機構有力擴大貸款投放，促進降低企業綜合融資成本。

日前國際貨幣基金組織（IMF）公布的1月份「全球經濟展望」指出，2022年大陸經濟面臨的最大挑戰，就是動態清零政策和房地產行業的衰退。IMF將大陸2022年預期經濟增長率下調0.8個百分點至4.8％，遠低於2021年增長率8.1％。