人行寬鬆挺經濟 超額續作MLF

在1月下調多項政策利率後，中國人民銀行2月仍延續寬鬆步調，15日放量等價開展中期借貸便利（MLF）操作，規模達人民幣（下同）3,000億元，明確向市場釋出寬鬆挺經濟的訊號，降息或降準仍有空間。

新華財經報導，人行公告15日開展3,000億元1年期MLF操作，利率維持2.85％不變。同時開展100億元7天期逆回購（附賣回）操作，利率2.1％亦與上次持平。由於2月到期的MLF為2,000億元，人行的放量等價續作，展現寬鬆貨幣政策的方向未有改變。

分析人士指出，從市場流動性來看，春節過後人行的逆回購操作規模由單日投放200億元縮至100億元，資金投放明顯收力。但短期流動性的調節無損「寬貨幣」的趨勢，分析人士認為，結合1月信貸、社會融資數據與人行2021年第四季貨幣政策報告來看，人行仍著眼「穩增長」大局，寬信用正是為經濟增長保駕護航，預期貨幣政策仍有寬鬆空間，上半年仍有降準、降息可能。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，在2021年12月全面降準、2022年1月MLF利率下調後，市場利率已持續下行。目前1年期商業銀行（AAA級）同業存單到期收益率已降至2.4％～2.5％區間，明顯低於MLF操作利率水準，代表銀行體系流動性已相對充裕，這也是2月MLF利率未再下調的主因。王青表示，此時人行採取MLF小幅加量續作，旨在引導金融機構擴大貸款投放。

王青分析，隨著全球主要央行接連轉「鷹」，大陸貨幣政策難免受到牽制，人行也需謹慎選擇後續政策的推出時機。他認為，目前人行仍有邊際寬鬆的空間，上半年進一步降準、降息都有可能，主要視大陸經濟增長是否偏離合理區間以及房地產市場運行狀況而定。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，2月MLF放量續作，旨在增加長期資金投放，引導金融機構加大對實體經濟支援力度，釋出穩增長的明確訊號。另外，近期國際地緣緊張情勢升溫，市場波動加劇全球經濟前景的不確定性，MLF適度超量續做有助於穩定經濟前景預期以及市場情緒。