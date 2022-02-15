阿里股票 高瓴淡馬錫丟、橋水撿

大陸官方對互聯網企業加碼監管以來，資本市場對其未來發展多空看法不一。以互聯網龍頭阿里巴巴來說，2021年第四季先後遭新加坡主權基金淡馬錫及亞洲大型私募股權管理基金高瓴資本減持，不過，全球最大對沖基金橋水卻對阿里情有獨鍾，仍大舉增持，形成「你丟我撿」的局面。



路透報導，根據美國證監會（SEC）公布2021年第四季最新持倉報告顯示，淡馬錫持有阿里巴巴的股份，由973萬股降至908萬股，總規模降至約10.8億美元。另外，淡馬錫還清倉1.1萬股的騰訊音樂持股。高瓴資本更是直接清倉阿里持股，根據SEC文件顯示，2021年第三季末，高瓴在阿里巴巴美股持倉尚有71.34萬股，市值約1.06億美元。



不過，橋水基金在2021年第四季卻反向增持阿里，其持股數由第三季的329萬股大舉增至427萬股，增幅約三成，持有總市值約5.07億美元。2020年年底，阿里巴巴旗下螞蟻集團上市計畫受挫、中國政府對互聯網企業加強監管後，包括阿里巴巴在內的中概股股價一路下滑。2020年11月時，阿里美股股價約在300美元附近，至2022年2月14日收盤，已跌至121.92美元，股價下跌約六成。

不過，同為中概股電商的拼多多和京東，仍受到資本歡迎，橋水和淡馬錫均持續增持。報告顯示，橋水2021年第四季對拼多多持股從192萬股升至266萬股，增幅38.5％，持倉總市值為1.55億美元。此外，其對京東的持股也由第三季的199萬股升至266萬股，增幅為33.7％。同一時間，淡馬錫對拼多多的持股則從2.67萬股大增至212萬股，並且新購入17.4萬股京東股票。



不過，拼多多的股價跌幅也十分沉重。2021年2月時，股價來到歷史高點的196美元，2022年2月14日的收盤價報56.19美元，相較高點下跌逾七成。京東美股高點也是在2021年2月，當時股價來到102美元，最新收盤價報74.45美元，較阿里和拼多多跌幅較輕。