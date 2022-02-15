中企重啟赴美IPO 市場審慎觀望

叫車平台滴滴出行2021年6月在美上市後，掀起中國政府對海外中概股的監管風暴，使中企紛紛暫停赴美IPO。然而，冷凍數月的中概股市場似乎出現轉機，近期傳出有6家中企擬提交美股上市申請，融資規模多屬小型IPO，另有部分大規模上市計畫持續等待監管新規明朗。



滴滴出行於2021年6月不顧官方警告赴美上市，引發監管單位收緊上市審查程序，導致公司隨後宣布準備退市。據統計，2021年前七個月，中企赴美上市總集資額超過百億美元，但在滴滴事件爆發後，下半年中概股在美上市進度幾乎陷入停滯。



不過路透引述資料顯示，目前至少有6家中資公司，擬於近幾周內提交紐交所上市文件，其中，首家上市業者為美華國際醫療，計劃籌資5,750萬美元。消息人士透露，多數上市計畫融資規模僅約100萬～3,500萬美元，屬於小型IPO。



消息指出，大型中資企業歷經2021年的監管風暴後，目前持審慎觀望態度，短期內難以催生大規模中概股上市，預計公司將在境外上市監管新規進一步明朗後，再研擬美國上市計畫。



中國證監會自2021年末開始，對境外上市監管制度公開徵求意見，並預告對中國境內企業直接和間接境外上市活動實施備案管理。其後，由網信辦等部門聯合公布的「網路安全審查辦法」自2月15日起上路，新規指出，掌握超過百萬用戶個人資的網路平台運營者，須申報網路安全審查後方可於境外上市。



中國證監會副主席方星海曾於1月表示，中美雙邊針對中國公司在紐交所上市的監管法規討論，正取得進展。中國監管層的積極表態帶來樂觀訊息，市場預期，小型中資公司並非監管當局新規的管制目標，因此開始推動美國上市。



另有業內人士認為，如今申請美國上市的中企規模較小，不具代表性，因此並不表示中國的監管力度有所鬆綁。此外，現行新規內容仍具不確定性，包括對擁有超過百萬用戶數據的公司進行安全審查等，中國尚需強而有力的市場友好政策，才能全面重振赴美上市。