蘇州驚爆疫情 聯電和艦、京元電京隆產線降載

台灣科技業者雲集的大陸蘇州爆發疫情，14日新增7例確診，位在當地的聯電旗下8吋晶圓廠和艦、京元電投資的封測廠京隆科技，都傳出員工確診，兩大廠生產活動暫停，將衝擊MCU（微控制器）、PMIC（電源管理晶片）等供應，包括聯詠、矽力杰、中穎電子、紫光展銳等兩岸相關大廠，都受影響。

蘇州13日通報有4人核酸檢測結果呈現陽性，疫情狀況在14日進一步升溫，截至當日上午11時，新增7例確診以及1例無症狀感染者，初步分析為Omicron變種病毒株。蘇州政府官方微信號指出，上述案例均為蘇州工業區員工以及有關聯人員，當中有1人為和艦員工、2人為京隆科技員工。

鑑於近日疫情狀況，蘇州政府對27個地區實施管控措施，包括和艦、京隆以及兩廠的員工宿舍等10個蘇州工業園區區域都被列入，管控地區除了疫情熱點工業園區外，還包括吳江、吳中、姑蘇以及台商重鎮昆山等，台資樺晟電子位於昆山巴城鎮的集宿區也被列入。

和艦表示，因有1名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。

聯電表示，和艦月產值佔整體合併營收約5％，聯電重申第一季業績展望不變，季平均售價上揚5％、出貨量持平、季毛利率約4成、佔全球晶圓代工產業市佔率將持續擴大。此一事件對聯電財務業務無重大影響。

京元電表示，蘇州京隆配合當地主管機關已做全員PCR普測中，產能因人員到班問題而降載，之後配合主管機關核示即可全面復工。京元電蘇州子公司每日營收僅約人民幣500～600萬元，到3月底還有很多工作天可加緊追回營收，對第一季合併營收尚無大的影響。

大陸MCU設計公司中穎電子14日傍晚隨即公告，因供應商和艦及京隆生產活動被暫停，公司的產品生產活動將出現影響，產品供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現短期遲滯。

中穎電子表示，若和艦因疫情原因遲遲無法復工，將對公司的生產經營造成重大影響。據和艦招股書，其大客戶包括聯發科、聯詠等，中穎電子亦占相當比例，其他主要客戶還包括矽力杰與紫光展銳等。