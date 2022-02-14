格力 估發放現金股利逾55億人民幣

被大陸市場譽為「白馬股」（指高成長、低風險）的家電企業格力電器，13日晚間公告董事會通過「2021年中期利潤分配預案」，擬大方發放全體股東現金股利共人民幣（下同）55.37億元，相當於當期利潤的70％。

格力電器2021年上半年未經審計淨利潤78.88億元，截至2021年6月30日，可供股東分配的利潤為596.71億元。

公司擬向全體股東每10股派發現金股利10元，不送紅股，不以公積金轉增股本，共計派發現金股利55.37億元。根據格力電器14日收盤價39.76元計算，上述分紅預案的殖利率超過2.5％。

格力在A股市場上的分紅頻率和分紅力度一直都名列前茅。Choice資料顯示，自1996年上市以來，截至2020年度，格力電器累計發股利24次，合計發放金額843億元。期間，公司累計淨利潤1,908億元，分紅率達44％。

格力近期還公布「未來三年股東回報規劃（2022～2024年）」，格力電器將在2022～2024年每年進行兩次利潤分配，即年度利潤分配及中期利潤分配。另外，在現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司將在上述三年內每年累計現金分紅總額不低於當年淨利潤的50％。

對照過往股東回報來看，格力提高了分紅頻率。2016～2018年該公司曾規劃以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30％。在沒有重大投資計畫支出前提下，現金分紅比例應當不低於60％。

市場人士認為，格力進入成熟期，若不一直高分紅，股東權益報酬率（ROE）沒法穩在20％，而且格力從2017年底開始的一波產能擴張已經快結束，這幾年沒什麼能「花大錢」的地方。

但也有少數網友質疑，格力高比例分紅是在給第一大股東高瓴「輸血」，可以讓高瓴回收一定資金，因為當前高瓴對格力的投資仍處於浮虧狀態。