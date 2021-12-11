緩解人民幣升值 中國人行還有更多手段

中國人民銀行9日宣布年內二度上調外匯存款準備金率後，10日人民幣兌美元中間價又大幅弱於市場預期，這代貶監管層正對近期人民幣升勢釋出強烈政策信號，市場或對6.35一線是政策底逐漸形成共識。

不過市場人士也指出，目前正值年末季節性結匯高峰，客盤主導市場的格局料難扭轉，若短期人民幣升勢無法明顯降溫，後續不排除監管層祭出包括繼續上調外匯存准率及重啟中間價逆週期因數在內的諸多調控手段。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，人行發出了抑制人民幣升值的強烈政策訊號，這一系列政策行動令我們感到意外，在人行對人民幣升值劃出政策底線後，預計美元兌人民幣在年底前可能重回6.4元上方。

中金公司點評也稱，調升外匯存准率可能明確了6.35是人民幣匯率短期的重要點位，受政策影響，人民幣匯率或短期回落。

一中資行交易員亦表示，人行兩次在美元兌人民幣升至6.35附近出手調升外匯存准率，傳遞出很清晰的政策信號，讓市場很清楚地看到人行的態度，6.35是政策底線。

他並指出，外匯存准率這一政策工具有連續性的特點，市場會忌憚人行可能繼續調升，人行也還有很多其他政策工具。

高盛最新報告即指出，人行抑制人民幣升勢的政策選項還包括通過口頭引導市場預期、重新啟用中間價逆週期因數、有序放寬資本流出管道等方式。

雖然監管層已向市場亮明政策底線，但分析人士也指出，目前正值年末季節性結匯高峰，短期仍是客盤需求主導市場，預期引導效果還有待觀察。他們並指出，從今日市場走勢看，雖然受中間價調弱影響，美元兌人民幣開盤大幅走貶，但市場結匯力量依然強勁，此前觀望的結匯需求也順勢而出。

另一中資行交易員稱，接近年底、農曆年前，市場傳統結匯需求的旺季，客盤需求還會主導市場，短期對人民幣的升值抑制作用可能有限，總體還會在6.35～6.40區間波動。

招商銀行金融市場部研究員丁木橋點評也稱，年底前結匯需求依舊旺盛，人民幣表現預計仍偏強勢狀態；在更多消息公佈前，美元兌人民幣預計將在6.34-6.42之間波動。

中信證券宏觀分析師明明表示，此次調升外匯存准率後，美元兌人民幣匯率將出現一定程度調整，但當前正值企業結匯高峰，調整幅度或略弱於上次；後續人民幣仍將面臨出口強勁與美元指數走強兩因素較量的局面，有很大機率仍是雙向波動走勢。