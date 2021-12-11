平價茅台誘人 京滬玩家空降搶貨

中國食品行業百強榜：五糧液價值下跌23％，海天價值下跌25％

胡潤研究院6日公布「中國食品行業百強榜」，貴州茅台以人民幣（下同）2.1兆元，成為成為大陸食品行業最具價值企業。五糧液和海天味業雖仍強勢高居第二和第三名，但公司價值分別較2020年大跌23％和25％。

榜單顯示，位居茅台之後的五糧液價值為8,858億元，海天則有4,718億元，同時也是價值最高的調味品企業。其後為第四名的山西杏花村汾酒廠以及第五名的金龍魚糧油。大陸首富鐘睒睒的農夫山泉則以3,600億元價值位列第六，成為價值最高的軟性飲料企業。

行業方面，百強榜上榜企業以白酒產業為數最多，高達25家，且有五家白酒企業入列前十位。其次是食品綜合類，以康師傅、衛龍、旺旺為首，共占有17家。此外，軟性飲料有11家，調味品和農牧企業則分別有10家。前五大品類共占據榜單七成以上。

其中，有四家上榜企業屬於中糧集團，包括蒙牛、中糧福臨門、酒鬼酒和中糧糖業。而貴州茅台、貴州習酒兩家上榜企業屬於貴州茅台集團，北大荒農墾、九三糧油屬於北大荒集團，新希望六和、新希望乳業則皆屬於新希望集團。

榜單顯示，本年度上榜企業總價值高達9.6兆元，上榜門檻為115億元，前50名門檻276億元，前10名門檻為2,409億元，上市公司市值排名按照10月8日的收盤價計算，另包括24家非上市企業。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，民營企業對食品行業貢獻很大，百強中有68％是民營企業。與歐美食品行業相比，大陸最大的特色是白酒產業，酒類共占百強榜的三分之一，且有其中七成以上是白酒。

值得注意的是，中國的食品品牌是「百年老店」最多的領域，此前公布的「2021胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜」（老品牌百強榜）中，有半數以上屬於食品行業。而在「中國食品行業百強榜」中，則有22個品牌同時入選老品牌百強榜。

（工商時報 楊晴安）

平價茅台誘人 京滬玩家空降來搶

每逢年底至隔年春節，往往是大陸市場炒作貴州茅台酒的時期。由於茅台在市場上的價差誘人，2021年仍是吸引不少黃牛與炒家前往貴陽搶酒，有些人甚至是不遠千里由北京、上海搭機前來。

時代財經報導，年底「搶茅台」仿佛成為大陸熱門活動，近期貴陽的商超平台釋出不少價格堪稱平價的貴州茅台，除了吸引當地黃牛與炒家，北京、上海的一些大玩家也飛往貴州，加入這場茅台酒的爭奪戰。一名炒家戲稱：「現在的貴陽就是當年的舊金山，吸引無數冒險家坐著飛機去淘金。」

譬如，最近新一輪茅台酒的搶購活動在貴陽三大超市：貴州星力、貴州合力和華聯進行，只要消費者購物或是儲值滿一定金額，就可以獲得購買每瓶1,499元飛天茅台的機會。在平價茅台酒的吸引下，只要轉手賣出，每瓶就可有人民幣（下同）數百元到上千元以上的價差收入。有炒家表示，相比去天貓、京東原價搶茅台，這些商超平台買到酒的成功機率要高出許多。

報導指出，在這三大超市買1.5萬元的購物卡，就有資格買6瓶茅台酒。有些炒家老早就找遍親朋好友，讓他們各自註冊合力、星力的帳號後，借給自己買酒。除了找熟人註冊帳號之外，還有不少人找當地人購買帳號，目前行情是一個帳號300元，如果手裡的帳號多，在貴州每天甚至可以買到幾十萬元的酒。

還有的炒家因為分身乏術，或是為了擴大搶酒效率，還會雇人為其跑腿。譬如，近日遵義茅台機場進行7天的茅台酒銷售活動，凡是乘坐廈門航空由茅台機場直達福州的旅客，可憑當日登機證及身份證購買1,499元的飛天茅台酒2瓶。

這一方案很快就被人盯上，某江蘇勞務公司負責人透露，公司每天會安排各地人員乘坐飛機往返於推出購酒活動的機場，如果抽到簽，這些人就有資格購買2瓶飛天茅台酒。炒家透過免費提供往返機票買酒後，再支付給雇用人員150元的「辛苦費」，眾人皆大歡喜。可說為了搶酒，炒家們可說花招百出。

（工商時報 李書良）

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