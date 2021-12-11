平價茅台誘人 京滬玩家空降搶貨

圖／本報資料照片

中國食品行業百強榜：五糧液價值下跌23％，海天價值下跌25％

胡潤研究院6日公布「中國食品行業百強榜」，貴州茅台以人民幣（下同）2.1兆元，成為成為大陸食品行業最具價值企業五糧液和海天味業雖仍強勢高居第二和第三名，但公司價值分別較2020年大跌23％和25％

榜單顯示，位居茅台之後的五糧液價值為8,858億元，海天則有4,718億元，同時也是價值最高的調味品企業。其後為第四名的山西杏花村汾酒廠以及第五名的金龍魚糧油。大陸首富鐘睒睒的農夫山泉則以3,600億元價值位列第六，成為價值最高的軟性飲料企業。

行業方面，百強榜上榜企業以白酒產業為數最多，高達25家，且有五家白酒企業入列前十位。其次是食品綜合類，以康師傅、衛龍、旺旺為首，共占有17家。此外，軟性飲料有11家，調味品和農牧企業則分別有10家。前五大品類共占據榜單七成以上。

其中，有四家上榜企業屬於中糧集團，包括蒙牛、中糧福臨門、酒鬼酒和中糧糖業。而貴州茅台、貴州習酒兩家上榜企業屬於貴州茅台集團，北大荒農墾、九三糧油屬於北大荒集團，新希望六和、新希望乳業則皆屬於新希望集團。
　榜單顯示，本年度上榜企業總價值高達9.6兆元，上榜門檻為115億元，前50名門檻276億元，前10名門檻為2,409億元，上市公司市值排名按照10月8日的收盤價計算，另包括24家非上市企業。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，民營企業對食品行業貢獻很大，百強中有68％是民營企業。與歐美食品行業相比，大陸最大的特色是白酒產業，酒類共占百強榜的三分之一，且有其中七成以上是白酒。

值得注意的是，中國的食品品牌是「百年老店」最多的領域，此前公布的「2021胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜」（老品牌百強榜）中，有半數以上屬於食品行業。而在「中國食品行業百強榜」中，則有22個品牌同時入選老品牌百強榜。

（工商時報 楊晴安）

平價茅台誘人 京滬玩家空降來搶

每逢年底至隔年春節，往往是大陸市場炒作貴州茅台酒的時期。由於茅台在市場上的價差誘人，2021年仍是吸引不少黃牛與炒家前往貴陽搶酒，有些人甚至是不遠千里由北京、上海搭機前來。

時代財經報導，年底「搶茅台」仿佛成為大陸熱門活動，近期貴陽的商超平台釋出不少價格堪稱平價的貴州茅台，除了吸引當地黃牛與炒家，北京、上海的一些大玩家也飛往貴州，加入這場茅台酒的爭奪戰。一名炒家戲稱：「現在的貴陽就是當年的舊金山，吸引無數冒險家坐著飛機去淘金。」

譬如，最近新一輪茅台酒的搶購活動在貴陽三大超市：貴州星力、貴州合力和華聯進行，只要消費者購物或是儲值滿一定金額，就可以獲得購買每瓶1,499元飛天茅台的機會。在平價茅台酒的吸引下，只要轉手賣出，每瓶就可有人民幣（下同）數百元到上千元以上的價差收入。有炒家表示，相比去天貓、京東原價搶茅台，這些商超平台買到酒的成功機率要高出許多。

報導指出，在這三大超市買1.5萬元的購物卡，就有資格買6瓶茅台酒。有些炒家老早就找遍親朋好友，讓他們各自註冊合力、星力的帳號後，借給自己買酒。除了找熟人註冊帳號之外，還有不少人找當地人購買帳號，目前行情是一個帳號300元，如果手裡的帳號多，在貴州每天甚至可以買到幾十萬元的酒。

還有的炒家因為分身乏術，或是為了擴大搶酒效率，還會雇人為其跑腿。譬如，近日遵義茅台機場進行7天的茅台酒銷售活動，凡是乘坐廈門航空由茅台機場直達福州的旅客，可憑當日登機證及身份證購買1,499元的飛天茅台酒2瓶。

這一方案很快就被人盯上，某江蘇勞務公司負責人透露，公司每天會安排各地人員乘坐飛機往返於推出購酒活動的機場，如果抽到簽，這些人就有資格購買2瓶飛天茅台酒。炒家透過免費提供往返機票買酒後，再支付給雇用人員150元的「辛苦費」，眾人皆大歡喜。可說為了搶酒，炒家們可說花招百出。

（工商時報 李書良）

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