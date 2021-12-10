智路資本領頭 重整紫光集團

紫光集團旗下半導體公司紫光國微10日晚間公告，確定北京智路資產管理有限公司（簡稱智路資本）和北京建廣資產管理有限公司（簡稱建廣資產）作為領頭方，組成的聯合體，為紫光集團等七家企業實質合併重整戰略投資者。

值得注意的是，智路資本是大陸為布局半導體、智慧製造、物聯網等科技產業鏈，所成立的國際化收購團隊，該公司近年已完成多起有關半導體領域收購案，包括封測大廠日月光投控1日宣布，已與智路資本簽署股權買賣協議，將出售包括威海、蘇州、上海等部分工廠。

紫光國微10日公告，披露間接控股股東紫光集團重整的進展，該公司收到紫光集團管理人的告知函顯示，紫光集團管理人於7月20日通過全國企業破產重整案件資訊網，發出「紫光集團有限公司管理人關於招募戰略投資者的公告」。

在法院的監督指導下，紫光集團管理人展開戰略投資者招募工作，透過建立遴選機制展開多輪重整投資方案遴選工作，確定智路資本、建廣資產作為領頭方組成的聯合體，為紫光集團等七家企業實質合併重整戰略投資者，依法與戰略投資者推進重整投資協定簽署，以及重整計畫草案制定等相關工作。

公告指出，重整計畫草案根據相關法律規定，須提交債權人會議表決通過，並經人民法院裁定批准後方可生效。

紫光系A股上市公司10日股價漲跌互現，紫光國微收漲0.2％至人民幣（下同）220.44元，紫光股份收跌1.54％至25.55元。半年來紫光國微、紫光股份分別累計上漲57.01％、17.96％。