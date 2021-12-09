全球經濟將洗牌 陶冬：陸面臨百年之變

ABCDG將使全球經濟重新洗牌。瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬8日表示，大陸正面臨百年之變，尤其未來十年有四大改變，包括經濟增長模式、數據時代、碳中和及中美關係之變，將可能使全球經濟局勢重新洗牌，中國極可能靠人工智慧、區塊鏈、雲端科技、資料中心、5G或6G超車美國。

陶冬分析，由於各國對疫情掌控程度不同，2022年將出現各國經濟週期「錯位」，即美國為解決通膨問題，可能是全球唯一且率先升息的國家，並進行縮表，但大陸經濟成長減速，中國人民銀行勢必要增加流動性，進行定點放水，日本與歐洲可能不動，資金從新興市場流向美元資產，市場波動加劇，尤其可能出現新興市場之亂。

陶冬分析，每20～25年，大陸經濟就會出現形態上巨大變化，可能影響經濟的四大變化，一是經濟增長模式之變，過去十年大陸經濟成長吃的是水泥紅利及人口紅利，現差不多已走完水泥紅利，未來20多年將是數據紅利。

其次為大經濟將由美式增長模式轉為德國式增長，即美式對服務業特別看重，占到七成，大陸過去一直強調製造業、服務業，同時金融業極其發達，尤其是股市，未來會轉為德國式，即建構完整製造業模式，金融及服務業重要性下降，尖端製造業將由國家引導。

三過去大陸政策追求讓一部分人先富起來，帶動製造業、房地產等發展，現在改走「再分配」，共同富裕強調分配均勻和諧。

第二項大改變，陶冬說是數據時代之變，即走入A（AI）、B（Blockchain）、C（Cloud）、D（Data Center）、及G（5或6G）時代，大陸是從中央領導層極重視新經濟，未來發展可能會比其他國家更快，全球經濟將會重新洗牌。

第三是碳中和之變，全球都在為減碳作努力，中國國家主席習近平亦宣布，2030年碳達峰，2060年碳中和，將衝擊各行業，未來國際間合作將更多。產品價格上漲將集中在新能源、新物料。

四是中美關係之變，陶冬分析中美間將有改善的跡象，開始對話，美國對大陸懲罰性關稅會下降，在碳中和上會有合作，但很難見到根本性改善，中美之間未來就是國力與科技的競爭及更多非典型競爭。