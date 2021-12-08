陸設黑名單 擋敏感新創出海

外媒8日引述知情人士透露，中國監管機構正在編製一份「黑名單」，大幅收緊敏感行業中的新創企業使用可變利益實體（VIE）架構，獲得國際資本乃至海外上市地位，藉此限制外國股東在中國新一代科技公司中的影響力。



英國金融時報報導，中國國家發改委、商務部、證監會和人民銀行等機構，正共同編製上述「黑名單」，最快可能12月公布。知情人士表示，「黑名單」的公布結果，可能取決於美國如何處理對在紐約上市的中國公司的新規定。



報導指出，目前尚不清楚「黑名單」的覆蓋範圍有多廣，但知情人士透露，新的VIE負面清單可能包括數據密集型或涉及國安問題的行業。目前，美國也有限制中國國企背景資金投資矽谷新創企業。



兩名接近中國金融監管機構的人士指出，負面清單無意影響正在使用VIE結構的現有公司，主要是確保對中國經濟至關重要的未來冠軍企業，不會由外國股東主導。其中一名人士表示，VIE現在沒有完全消亡，但從本質上來說（為了未來目的）已經消亡。未來，外國投資者可以將資金投入傳統行業，而不是科技行業。



值得注意的是，近期中美兩國緊盯中企以VIE架構上市。早在7月上旬市場就傳出，中國政府擬要求所有VIE企業境外上市前，都要獲得中國證監會的批准。另外，美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）8月中旬表示，SEC已暫停審批涉及中國企業的借殼上市申請。



在SEC美東時間2日公布「外國公司問責法」實施細則，以及美股中概股滴滴出行3日宣布啟動自美股下市工作後，中國證監會5日強調，關於中國監管機構將禁止VIE架構企業赴境外上市的報導，是誤解誤讀，中國證監會正在和美國當局商議審計監管合作。



香港信報援引華興證券（香港）首席經濟學家龐溟表示，VIE架構多年來一直處於灰色地帶，中國監管機構迄今沒有明確承認或否認VIE架構的合規性。不過，即使中國禁止VIE架構企業赴美上市，市場已有心理準備，因8月以來，SEC已暫停審批中資企業VIE架構上市申請。