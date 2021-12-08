陸網路巨頭難過冬 快手傳裁員30%

年關將至，中國網路巨頭裁員消息接踵而來，除了騰訊、字節跳動外，短影音平台快手也傳出將要裁員30%。據報導，除績效不彰的員工外，年薪百萬的中階主管也在裁員名單上。

除了中國國內業務的人事精簡，今年上半年開始，快手也持續將國際業務部門瘦身，今年內已裁掉該部門約30%的人員。大規模的裁員潮，成為中國網路科技業面臨的問題。

一名任職於這波裁員潮企業的員工告訴中央社記者，他所屬的部門雖然暫時沒有人被裁，但最近一個多月來已聽聞多個部門有人被裁，且「裁員措施似乎看不到盡頭，每天都有人接到通知」。

他說，現在人心惶惶，即便沒有被裁，多多少少也有在打算。「最近有不少人在打聽其他公司的機會，或是打算過年後轉到其他公司去。也有人不想繼續在大廠做了。」

綜合中國財經媒體深藍財經、新浪科技報導，快手裁員的消息近期從中國商業社交平台「脈脈」傳出，隨後不少自稱是快手員工的網友附和，表示快手在年底將進行一波裁員。除了績效為不佳的員工外，也有一些中階管理層在裁員名單上，特別是年薪超過人民幣百萬的人員。「就是要裁貴的！」

報導提到，快手將員工的績效分成S、A、B、C等4個等級，這次在裁員名單上的是績效最差的C等級員工。內部人員則表示，這次被裁掉的員工，快手會按照N+1（年資加1）的方案補償資遣費。

除了國內業務之外，報導提到，快手的國際化業務部門傳出從今年上半年就已開始裁員，主要的原因是在國際市場上難和主要的對手抖音國際版TikTok競爭，因此急踩煞車。

今年下半年，中國網路巨頭的裁員潮一波接著一波，接踵而來，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、愛奇藝等大廠，無一倖免。

報導提到，這波大波動，原因可能是公司的財報、股價不好看，也與外部監管環境的變化有關。過去一年，包括阿里巴巴、騰訊、美團在內的多家網路巨頭都受到了反壟斷調查或處罰。

報導分析，這一輪裁員可能只是戳破網路大廠人才泡沫的開始，快手不會是最後一個。在接下來的日子裡，仍會有一大批大廠的員工離職。

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