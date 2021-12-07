寬限到期 恒大美元債違約

陷入債務危機的大陸房地產開發商中國恒大，首度觸發境外債務違約，兩檔美元債兌付寬限期已於6日屆滿，利息金額共計約8,250萬美元。6日過後，部分恒大債券持有人透露，仍未收到公司利息付款，恒大恐因此成為有史以來，大陸最大的違約企業。



路透報導，近月以來，市場高度關注恒大的潛在違約風險，公司違約後，將引發19億美元的債券「交叉違約」。報導引述四名恒大債券持有人7日透露，並未在債券兌付寬限期內收取利息，宣告恒大首度觸發境外債務違約。



恒大本次違約的兩檔美元債，均由子公司景程發行，包括2022年到期票據的4,190萬美元利息，以及2023年到期票據涉約4,060萬美元利息。利息最初到期日為11月6日，30天兌付寬限期則於12月6日到期。



此外，恒大早先於3日公布，不確定能否負擔足夠資金，以履行2.6億美元擔保義務，這可能導致債權人要求債務加速到期。外媒數據顯示，恒大的未償還離岸公募債券約192億美元，境內債券約84億美元，截至6月份，公司負債總額超過3,000億美元。



但有投資者指出，恒大大部分資金問題，僅為大陸境內帶來影響，大陸官方亦多次為此發聲，因此公司實際違約所引起的恐慌和衝擊，已大幅減輕。



如今恒大正準備展開重組作業，消息人士指出，恒大擬將離岸公募債券和私募債務，納入重組計畫，包括恒大和景程公開發行的債券，以及合資企業Jumbo Fortune Enterprises發行、恒大提供擔保的約2.6億美元債券，可能成為大陸規模最大的債務重組之一。



恒大6日宣布成立風險化解委員會，並由恒大主席許家印出任委員會主席，公司公告指出，計劃「積極與境外債權人溝通」重組方案，但未具體說明是否將繼續付息。



標普董事Esther Liu指出，投資者因為恒大的形勢蔓延具有風險，變得更有選擇性，使借款企業面臨融資困境。預計更多房企會因未達成最初承諾，出現被認定為「不良交換」的債券交換要約，引發更多債務重組。