大陸11月進出口年增率 優於預期

大陸海關總署7日公布11月貿易數據，出口金額達3,255.3億美元，年增22％，增速雖為4個月低點，但表現優於市場預期。進口金額達2,538.1億美元，年增31.7％，創3個月新高，增速較10月大增11.1個百分點。專家認為，大陸進出口繼續保持高成長率，且均超市場預期，為下滑壓力仍大的經濟發揮「托底」作用。

兩岸貿易部分，11月雙邊貿易額為319.8億美元。其中，大陸自台灣進口246.6億美元，月增21％；大陸向台灣出口73.2億美元，月增14.6％。累計前11月，兩岸貿易額為2,982.8億美元，其中大陸自台灣進口2,275.1億美元，年增26.2％；向台灣出口707.7億美元，年增31.2％。

大陸11月出口年增率22％，較10月下降5.1個百分點，但高於市場預期的20.3％。進口年增率遠高於市場預期的21.5％。11月貿易順差717.1億美元，年減3.4％。累計前11月，出口年增31.1％，進口年增31.4％，貿易順差5,817.1億美元，年增29.8％。

東協仍是大陸的最大貿易夥伴，11月進出口總額862.8億美元，占比14.9％。大陸第二大貿易夥伴為歐盟，進出口總額774億美元，占比13.4％。

美國則是大陸第三大貿易夥伴，11月雙邊進出口額724.9億美元，占比12.5％。其中出口年增5.3％，增速較上月明顯下降17.4個百分點；進口年增22％，增速較上月明顯上行17.5個百分點。

11月中國主要貿易夥伴的進出口額結構中，美國占比再度下降0.5個百分點，歐盟占比下降0.4個百分點，東協占比較10月升0.8個百分點。

從貿易差額看，11月大陸的主要貿易順差依然來自美國和歐盟，但當月對美、歐貿易順差規模較10月均有下降。路透據海關數據計算，大陸11月對美貿易順差369.5億美元。前11月累計順差3,575億美元。

市場人士分析，考慮到海外疫情加劇，中國12月及2022年第一季的進出口都還會持續高成長，但海外疫情及疫情衍生問題也讓大陸外貿走勢出現不確定性。