陸養豬一哥 驚爆資金斷鏈

上海票據交易所日前公布，8月1日至11月30日，A股上市的大陸養豬業龍頭牧原股份，旗下32家子公司票據逾期兌付。受此消息影響，牧原股份7日領跌A股養豬股，股價收跌5.12％至人民幣（下同）48.97元，近六個月股價累計下跌24.43％。龍大肉食、傲農生物、神農集團7日分別收跌3.87％、1.83％、1.11％。



資金鏈問題曝光，牧原股份為此在6日收盤後連發32則公告為此一風波降溫，7日晚間再發公告說明，相關商業承兌匯票已全部兌付完畢。



中國證券報報導，此次風波可追溯到11月26日，網路流傳一張截圖內容顯示，招商證券楊姓客戶經理當天在名為「招商證券交流群」的微信群組中，「提醒」持有牧原股份的群友注意風險，並稱其「涉及財務造假風險，應該很快就要暴雷」。對此，牧原股份12月3日在互動平台公開闢謠，直指上述消息為不實言論。



香港經濟通通訊社報導，牧原股份6日公告，截至11月30日，23家子公司已完成全部逾期商業承兌匯票的兌付，尚有「內蒙古開魯牧原」等九家子公司存在逾期未支付商業承兌匯票合計1,707.27萬元。截至12月6日，牧原股份九家子公司尚存逾期未支付商業承兌匯票合計755.98萬元。



牧原股份7日公告，經公司與持票人、銀行積極溝通處理，截至目前，上述755.98萬元商業承兌匯票已全部兌付完畢。



陸媒「財經網」報導，針對逾期未支付商業承兌匯票一事，牧原股份6日在公告中解釋為外部因素。由於該公司未及時收到部分持票人的有效提示付款申請，或持票人選擇的清算方式不符合銀行要求等原因，導致該公司無法按時兌付商業承兌匯票。



儘管牧原股份強調，目前生產經營與現金流情況一切正常。但該公司6日公告，為確保有足夠的生產經營和投資建設資金，公司及控股子公司擬向銀行等金融機構申請授信額度，總計為不超過700億元，此次申請授信額度有效期為2022年1月1日至2022年12月31日。