降準兩大重磅來襲 大陸房市買賣受影響

中新經緯用戶端7日報導，中共中央政治局6日會議分析研究2022年經濟工作，大陸房地產市場一天迎來推進保障性住房建設、降低存款準備率0.5個百分點等兩大重磅決策，消息來襲，影響買房。專家分析，年關將屆，部分開發商由於資金面緊張和年底衝刺規模業績，會加大推案力度，打折促銷現象也會增多。合理的房貸需求，可以更好地得到滿足。但是違規的房貸需求依然要收緊。

中共中央政治局會議提出「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。」

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，在大起大落不是健康的，平穩運行也包括資金供給的平穩，而不是資金緊縮導致行業波動；良性循環即供地、開發、銷售的良性循環。

12月6日，央行決定於2021年12月15日下調金融機構存款準備率0.5個百分點，共計將釋放長期資金約1.2兆。對於房地產市場影響。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對中新經緯表示，銀行對於房貸投放的力度增強，因為資金配置能力在提高，進而有助於包括抵押貸款、開發貸款等領域的活躍。此前銀保監會提及重點保障剛需和改善型購房需求，據此可以認為，後續房貸多投向此類領域。

嚴躍進認為，房貸將進一步放鬆，但房地產市場依然要把握調控的主線，若是出現違規資金進入房地產，各類調控也必須進行收緊。換句話說，合理的房貸需求，可以更好地得到滿足。但是違規的房貸需求依然要收緊。

上海易居房地產研究院研究員潘竑羽表示，「近期中央密集釋放寬鬆信號，但從以往政策面傳導到市場的時間來看，往往會有半年左右的滯後期。」臨近年底，部分開發商由於資金面緊張和年底衝刺規模業績，會加大推案力度，打折促銷現象也會增多。綜合來看，未來三個月大陸40城新房成交量難以扭轉頹勢，還會繼續向下探底。

（中時 李文輝）