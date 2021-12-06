商湯科技IPO 集資逾59億港元

阿里巴巴參與投資的香港人工智慧（AI）獨角獸商湯科技將在港上市，7日起公開招股。根據銷售文件顯示，商湯在全球發售15億股，其中90％為國際配售，10％屬於香港公開發售，招股價介於3.85港元至3.99港元，集資額最高為59.85億港元，預計於17日掛牌上市。



香港信報報導，由香港中文大學團隊於2014年創立的商湯科技，至今已發展成為亞洲大型人工智慧軟體公司，商湯發售股份占其擴大後股本約4.5％，意味著該公司市值將至少達到1,280億港元。



路透報導，商湯科技計畫將大部分IPO所籌資金用於其主要AI技術的研發。該公司提供基於技術的應用，包括人臉辨識、影片分析與自動駕駛。



商湯科技此次IPO共引入八名基礎投資者，包括上汽香港、廣發基金、Hel Ved等，合計認購4.5億美元（約合35.1億港元）等值股份，以招股價上限計算，相當於總發行規模的58.6％。該公司在上市前，已經獲軟銀集團、阿里巴巴及春華資本等投資者入股。



香港券商信誠證券聯席董事張智威表示，商湯科技目前在一批新股中較受關注，因為該公司本身是處於「黃金領域」的科技股，同時吸引不少基礎投資者。張智威透露，該股此前獲得較多客戶查詢，但提醒目前新股市場較為平淡，投資者不應預期商湯可出現幾百倍，甚至超過千倍超額認購，要觀察港股市況，估計最終超額認購倍數介於幾十倍至百餘倍。



商湯科技其中一家附屬公司北京商湯，於2019年10月被美國商務部列入出口管制實體清單。對此，張智威認為，該公司不明朗因素已經出盡，反而可以吸引投資者認購。