中國物流集團 巨無霸央企誕生

大陸物流界最大央企－中國物流集團6日正式成立。該集團由多家物流與倉儲公司組成，競爭實力不可小覷。由於2019年以來國有資本整併民營企業的腳步顯著加快，市場分析，中國物流集團的誕生，物流業或將掀起一波「國進民退」浪潮。



新華社報導，新組建的中國物流集團是經國務院國資委批准，由前中國鐵路物資集團，與中國誠通控股集團物流領域的中國物資儲運集團、華貿國際物流公司、中國物流、中國包裝等四家企業為基礎整合而成。



此外，中國物流集團還引入東方航空集團、中國遠洋海運集團、招商局集團等企業作為戰略投資者，形成緊密戰略合作夥伴。中國物流集團股權結構中，國務院國資委和中國誠通控股集團各持有38.9％；三家戰略投資者持股比例分別為10％、7.3％、4.9％，成為國資委直接監管的股權多元化中央企業。



從整合和戰略投資者的領域來看，包含了鐵路、物流、航空、倉儲等，等於物流業所有觸及的業態都包含在其中。



報導指出，新組建的中國物流集團經營網點遍布大陸30個省（市、區）及海外五大洲，擁有土地面積2,426萬平方公尺、庫房495萬平方公尺；擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉庫42座；整合社會公路貨運車輛近300萬輛；國際班列縱橫亞歐大陸，在國際物流市場極具競爭優勢。



中國物流集團將定位於「綜合物流服務方案提供者、全球供應鏈組織者」，著力發展供應鏈物流、民生物流、危險品物流、工業物流、冷鏈物流、跨境物流等綜合物流服務的多種業態。



人民網報導，中國物流集團的成立也意味著央企重組正在加速。據統計，近年來，已有包括中國物流集團、中國電器裝備集團、中國石化、中國衛星網路集團、中國南水北調集團、中國融通集團、國家管網集團、中國安能建設集團等八家央企新成員登場。



專家表示，央企加速重組、專業化整合，有利於加快國有經濟布局，也有利於維護產業鏈、供應鏈穩定。