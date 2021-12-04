中國傳重組產業 催生新超級稀土集團

「華爾街日報」披露，中國料於本月宣布批准一個新的大型稀土企業成立，成為全球規模最大的稀土公司之一。北京盼在美中緊張加深之際，保持全球稀土供應鏈的主宰地位。

報導引述知情人士指出，新公司將名為「中國稀土集團」（China Rare Earth Group），最快這個月就會在相關產業發達的江西省成立。這個新集團是由包含中國五礦、中國鋁業、贛州稀土礦業等幾個國營企業合併而來。

知情人士還說，合併後新集團目的在進一步加強中國政府的定價權，避免中國公司之間彼此扞格，並利用這種影響力削弱西方想在稀土領域急起直追的努力。

有分析人士認為，中國開採世界70%以上的稀土，更佔複雜稀土精煉加工的90%；但白宮一份報告則估計，中國僅控制全球55%的稀土開採、85%的精煉。

今年9月，五礦稀土公司發布公告指出，他們接到母公司中國五礦集團通知，將與中國鋁業集團、贛州市人民政府等籌畫相關稀土資源的戰略重組。五礦稀土公司當時表示，有關方案尚未定案，尚待主管部門批准。

當時中國媒體引述美國地質調查所（USGS）資料指出，2020年全球稀土儲量為1.2億噸，中國儲量為4,400萬噸，佔36.67%高居全球之冠。有鑑中國稀土業布局混亂、地下稀土交易猖獗致價格長期被拉低，2016年10月「十三五」規劃明確，要完成對全國所有稀土開採、冶煉分離、資源綜合利用企業的整合。

五礦和中鋁集團均為中國稀土行業六大稀土集團之一，其餘四大稀土集團為北方稀土、廈門鎢業、南方稀土和廣東稀土。如今，五礦與中鋁進行稀土資產重組，中國國內的稀土產業格局將被重塑。

華爾街日報指出，含17種元素的稀土因磁性和導體性具高度價值而備受重視，從電動汽車、智慧手機觸控面板、飛彈防禦系統甚至匿蹤戰機的零組件，都離不開稀土。在稀土領域的主宰地位讓北京足以影響目前各快速增長的技術製造商。

當前西方與中國關係日益敏感，西方憂心北京會拿稀土作為地緣政治博弈的利器。

美國五角大廈今年2月與澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths Ltd）簽署技術投資協定，美國軍方稱萊納斯是中國以外最大的稀土開採、精煉企業。根據協定，萊納斯將在美國德州開設一間輕型的稀土精煉設施。

大約也在今年2月，美國總統拜登簽發行政命令，將稀土列為需要採取更有力政策以降低供應鏈風險的4個關鍵領域之一。