大陸夯露營 2021年市場規模近300億人幣

登山、潛水等活動越來越夯，鑑於疫情下無法出境旅遊，許多境內戶外活動受到歡迎，露營正是其中佼佼者，成為時下民眾周末熱門行程，該風氣在大陸更是有過之而無不及，在2021年，大陸露營市場規模就直逼人民幣（下同）300億元，預計2022年能上看350億元。

據艾媒研究院近日發表的「2021-2022年中國露營經濟產業現狀及消費行為數據研究報告」，在2014年至2020年期間，大陸露營營地市場規模從77.1億元快速成長至168億元，年複合成長率為13.9％。且在境內疫情控制後的2021年，該市場更是成長78％，規模達到299億元。

報告預計，2022年大陸露營活動與整體旅遊市場能相得益彰，露營營地市場規模能有18.6％的市場增速，規模達到354.6億元。並預計直至2025年前，大陸露營營地市場每年都會有超過15％的成長率，市場規模將在2025年突破500億元大關，上看562.1億元。

報告指出，露營的吸引力在於給消費者一個短途旅程，透過在戶外駐紮，獲得貼近與體驗自然的機會，且露營群體、短途等特性符合現代人工作生活節奏，認為該市場在未來仍相當有發展性。報告指出，大陸露營消費者通常每季或每半年露營一次，建議營地可採用優惠套票制度，推出一年2次或是4次的套票，提高營地經營穩定性。

針對年輕族群市場，報告還分析，21歲及以下的露營消費者更傾向於選擇有不同元素融合的露營營地，例如將農村生活、音樂舞蹈、冒險等元素融合的營地更能吸引年輕族群，當前在大陸各地也出現不少「營地＋田園」（釣魚、果實摘採）、「營地＋學習」（野外求生、軍事體驗）、「營地＋體育」（跳傘、高爾夫）、「營地＋演藝」（音樂節、藝術活動）等創新多樣的營地模式。

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