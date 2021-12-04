出口額暴增 中國戶外品牌悄悄崛起

中國戶外品牌正在全球提升影響力。通過代工海外品牌等累積實力的中國企業持續推出自主品牌，不只在國內吸引大批忠實粉絲，也在日本等國吸引不少戶外愛好者，在全球影響力持續提升。

日本經濟新聞報導，「超便宜、超輕量」、「適合新手，如果要你選，你會選哪個？」，在影音分享網站上，有許多戶外達人上傳的介紹帳篷和睡袋體驗的影片，值得注意的是，最近1～2年，與中國戶外品牌挪客（NATUREHIKE）相關的影片迅速增加。

挪客是浙江挪客運動用品公司的品牌，創始人季劍明最初從事戶外用品的代工等業務，2010年創辦了挪客。現在，挪客在日本、美國、英國及俄羅斯等68個國家和地區銷售，以高CP值吸引熱愛戶外活動消費者的目光，暢銷款帳篷比日本品牌便宜3成左右。

報導引用數據顯示，近年中國製戶外用品銷往世界各國的總量猛增。據中國海關總署統計，2021年1～6月，帳篷和防水布的出口額為人民幣（下同）147億元，年增48％。擁有生產技術的工廠集中在山東、江蘇及浙江等沿海地區，產品向需求方日本及歐美發達國家供應。

牧高笛戶外用品（MobiGarden）也是走向世界的中國戶外用品企業之一。該公司2003年從生產帳篷等起家，後來擴大到服裝及鞋子等。除了擁有自主品牌外，還向歐洲、澳洲及亞洲的品牌商提供代工生產。

報導指出，牧高笛在海外謀發展的意向強烈，在其2020年度的總銷售額中，面向歐洲的銷售額占到6成，在中國國內的銷售額僅占近3成。

生產帳篷及睡袋的皓風戶外科技（HOMFUL）偏重海外市場更為明顯。該公司2009年靠代工起家，後來將業務擴大到自主品牌產品，面向日本和歐美銷售，到2020年才開始開拓中國市場。

報導表示，中國品牌影響力擴大的背後，是中國迎來戶外運動熱潮。雖然新冠疫情爆發的中國較早成功控制住疫情，但隨著國外感染病例激增，中國政府限制民眾出國，海外旅行因此驟減，讓戶外活動受到關注。

此外，中國許多本土品牌也透過海外併購方式擴大影響力，其中，安踏布局最積極。2009年，該公司收購義大利運動休閒品牌FILA的中國業務；2015年，收購英國登山運動品牌Sprandi的85％股權。

2018年12月，由安踏牽頭的財團收購芬蘭運動品牌Amer Sports逾九成股權，安踏本身則佔57.95％股權，讓原本屬於Amer Sports的登山用品名牌Salomon、Arc’teryx、滑雪品牌Atomic、網球品牌Wilson、運動服裝Peak Performance、潛水器材Suunto等一次收歸旗下。

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