滴滴將從美股下市 回港掛牌

赴美上市不到半年的大陸叫車平台滴滴出行，在中美監管夾擊下，3日宣布，即日起啟動自紐交所下市，並在港上市程序。有消息表示，該公司目標是在未來三個月內，完成在港二次上市，並在2022年6月從紐交所退市。



滴滴出行表示，經認真研究，即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。公司在一份英文聲明中指出，董事會已授權並支援公司採取必要程序，並提交相關申請，將公司ADS（存託憑證）從紐約證券交易所退市，同時在ADS持有人選擇下，在另一國際認可的證券交易所轉換為可自由交易的股份。聲明並表示，公司將在適當的時候，按照必要程序召開股東大會，對上述事項進行表決。



消息人士表示，滴滴計劃在從紐約退市前，盡快展開香港上市工作，目標是在未來三個月內，完成在香港的第二上市，並在2022年6月前從紐交所退市。



滴滴出行是2021年6月29日在紐交所上市，發行價每股14美元，共籌資44億美元，是繼2014年阿里巴巴在美上市籌資250億美元後，規模最大的中國公司IPO案。未料上市才3日，大陸網信辦宣布以「防範國家數據安全風險」為由，對滴滴出行展開調查，並在一周內勒令下架其旗下25款APP。



路透上周援引消息人士指出，由於對數據安全的擔憂，中國監管機構向滴滴的高層管理人員施壓，要求他們制定從紐交所下市的計畫。



除了中國政府監管壓力，美方緊盯中概股可能也是促使滴滴自美下市的原因。美國證券交易委員會（SEC）在當地時間2日宣布的新規顯示，上市公司若不提供規定資料，可能遭紐交所或那斯達克摘牌。



在中美強大壓力下，滴滴股價一路下挫，12月2日收盤價7.8美元，相較發行價幾近腰斬，市值蒸發逾人民幣3千億元。滴滴下市可能還要面臨一大難題。不排除有在高位買進的投資人會對滴滴發起訴訟。