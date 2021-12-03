豐田新電動車 傳選中比亞迪電池

電動汽車的崛起開始讓全球車廠實力出現洗牌，數位消息人士透露，日本汽車業巨頭豐田已向陸廠比亞迪取經，終於獲得磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池等關鍵技術，藉此得以開發出價格實惠且兼具舒適性的小型純電動汽車，該款新車預計2022年稍晚在大陸市場開賣。

路透引述消息人士透露，豐田汽車多年來，一直想在大陸市場推出一款小型電動汽車，既能具有成本競爭力，且不影響舒適性，但計畫一直未能實現。如今透過與大陸民營車企比亞迪合作，夢想可望成真。

消息人士指出，豐田能取得突破，主要歸功於比亞迪研發的磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池（Blade batteries）和低成本的工程技術，這些技術幫助豐田，解決推出價格實惠小型電動車所面臨的挑戰，且採用刀片電池後，車內可以變得更加寬敞。

報導指出，早期發展汽車事業時，比亞迪2005年在大陸推出廣受歡迎的F3轎車，就是向豐田Corolla學習借鑒，今日的情況對比之下，可說是一大逆轉。目前已知採取比亞迪技術的豐田新電動車，將比緊湊型Corolla略大，並計劃2022年4月在北京國際車展上，以概念車亮相，很可能成為豐田新bZ系列全電動汽車推出的第二款車型。

豐田這款新車的定位，將低於特斯拉Model Y與蔚來Nio-ES6等高端電動車，但高於超廉價的五菱宏光迷你電動車，後者起價僅為4,500美元，為大陸車市最暢銷的電動汽車。知情人士表示，豐田新車的售價可能低於人民幣20萬元，目標先鎖定大陸市場中的細分市場。

報導指出，當市場主流愈來愈接受電動車時，迫使原本持觀望態度的傳統車企也得加入賽局。2019年，豐田宣布要加快電動化進程，將2030年550萬輛電動車的銷售目標提前至2025年完成，並與比亞迪進行合作。

2020年4月，豐田與比亞迪合資的純電動車研發公司：比亞迪豐田電動車科技有限公司在深圳成立，並由來自豐田的岸宏尚出任董事長，來自比亞迪的趙炳根出任總經理。