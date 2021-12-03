公場域須設獨立健康碼 北京堅持掃碼登記

北京海澱2日新增1名確診病例，北京3日宣布，要求每個公共場所要有獨立健康碼，要堅持全員健康寶掃碼登記入內。

北京青年報報導，北京市3日舉行第263場新冠肺炎疫情防控工作記者會，北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火表示，目前國外疫情高發，國內多地報告本土病例，並且近期南非首次檢測出一種新冠病毒變異株，據現有資料顯示非洲等部分國家病例增長迅猛，世界衛生組織將其定義為第五種「關切變異株」，命名為Omicorn變異株。

龐星火表示，北京全市疫情防控面臨境外境內雙重風險，疫情防控形勢嚴峻複雜，要繼續堅持「外防輸入，內防反彈」的防控策略，嚴格落實防控責任，有效控制和降低疫情傳播風險。

龐星火指出，北京市疾控中心提醒市民，堅持非必須不出境，非必要近期不出京。密切關注近期國內發生疫情的地區疫情進展情況；不去中高風險地區和報告確診病例的地區旅遊、出差；非必需不要從境外高風險地區郵購商品，謹慎郵購國內有本土疫情報告所在地區的商品。

機場、車站、道路卡口等交通樞紐，各賓館、酒店、民宿等單位加強排查管控，按照相關規定嚴格落實測溫驗碼，查驗核酸證明等各項防控措施。

龐星火說，堅持常態化疫情防控個人防護措施。市民要堅持科學佩戴口罩，勤洗手，常通風，減少聚餐聚會，儘量不去人群密集、空氣不流通的場所。自覺遵守防疫措施，在商場、超市、酒店、影劇院、體育場、公車、地鐵、機場候機室、道路卡口等公共場所，配合做好戴口罩、驗碼測溫、一米線等防控措施。

他表示，每個公共場所要有獨立健康碼，要堅持全員健康寶掃碼登記入內，保證疫情發生時流調人員可快速通知。