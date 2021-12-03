財新中國11月服務業PMI降至3個月低

財新3日公布，11月中國服務業採購經理人指數（PMI）較上月大幅回落1.7至52.1，為3個月來低。財新中國綜合PMI下降0.3個百分點至51.2。

新訂單指數仍處於擴張區間，但增速降至3個月來低。企業表示，新冠病例數量上升，為防疫情擴散而採取限行等措施，對銷售造成衝擊。

外需增長也較為疲弱，11月服務業新接出口業務量連續第二個月增長，但增速與10月接近，同屬微增。企業反映，海外需求改善，支持銷售回升，而疫情被認為是外需增長相對低迷的主要原因。

雖然經營活動受疫情阻撓、新訂單增速回落，但服務業企業對未來一年的前景仍然保持樂觀，11月服務業經營預期指數較10月小幅提升。企業持增長預期，普遍是因為相信全球疫情將會受控。

財新智庫表示，11月製造業景氣度基本維持平穩，服務業擴張速度略有放緩，經濟下行壓力增加，通膨壓力部分緩解。10月下旬至11月上中旬，多省市出現新發疫情，對經濟造成不利影響，需求側受影響更大。

供給側方面，電力供應短缺得到緩解後，製造業生產開始恢復，但幅度有限，基礎尚不牢固。大宗商品保供穩價措施大幅緩解了製造業企業成本壓力，對服務業企業降成本成效有限，整體通膨壓力猶存。

他認為，中小企業紓困仍是重點，就業有所惡化，居民收入增幅有限，消費品購買力薄弱，這些問題都應給予足夠重視。此外，部分原材料價格依然位於高位，企業還面臨較大成本壓力，通膨問題尚不可掉以輕心。