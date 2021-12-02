《焦點評論》擺盪在兩岸間 郭董怎表態？

《焦點評論》擺盪在兩岸間的鴻海郭台銘會如何致詞？

曾經輕視、嗆大陸！又把投資轉進美國、印度…的郭台銘。現投資遇挫後又積極設法重回大陸的懷抱。

12月7日，在南京舉辦的「兩岸企業家紫金山峰會」即將開幕！這場由兩岸企業合辦的最高層級經濟交流平台，在今年卻出現了一項讓所有兩岸事務觀察家不得不關注的關鍵人物，即前鴻海集團董事長郭台銘。

首先，郭台銘出席會議的身分是「兩岸企業家峰會台灣方面的副理事長」，但這項人事佈局卻是在未事先告知峰會全體理監事的情況下，由新任理事長劉兆玄突然提名，並打破慣例，以「新增設」方式加此頭銜。這項突然的為郭量身打造的人事佈局，與2019年他爭取國民黨總統候選人黨內初選時如出一轍，也是突然為郭改變人事制度，讓他擁有一個「身分」！

然而，郭台銘於當年6月，因為要參選總統，乃在鴻海股東會上辭去董事長一職，現在加入兩岸企業家峰會的名義是「鴻海集團創辦人」，且一加入峰會，劉兆玄立馬為郭增設一席副理事長！顯見，郭台銘仍是指點鴻海集團江山的真正代表人。要如此，則2019年郭辭去鴻海董事長，其真正原因似乎就不是如他當時所說，是要救中華民國這家即將破產的公司所以辭職，而只是為了參選的選舉操作策略！

可是，郭台銘爭取這個身分，究竟意欲為何？

兩岸企業家峰會，直言之，即在探討台灣如何依託大陸的發展機遇，同步提升經濟的上揚， 因此，姑且不論峰會的理監事和會員們，對這項沒有事前知會，又因人設事的人事變動甘不甘服？那這位新增設的「郭副理事長」，在峰會開幕時，又會如何致詞呢？尤其，郭台銘在2019年曾對大陸作出極為輕視的表態，直指大陸市場發展的未來，若沒他絕對不行！當時，他還極為不屑地表示：「大陸是需要我的，因為我給大陸人民飯吃。」更直接嗆：「北京說，你郭台銘不聽我的，你把你工廠搬走。我二話不說我馬上搬，這到底是誰怕誰？他怕我，不是我怕它！」

郭台銘對北京輕蔑與不屑的嗆聲，言猶在耳，但大陸國台辦新聞發言人朱鳳蓮11月24日記者會提到的峰會主題，卻是「把握新格局，共享新機遇」，並以此主題探討「兩岸企業家如何把握大陸高質量發展的新機遇」。

以這種善意來對照郭台銘近年對大陸的不屑，著實諷刺！因為，「要把握大陸高質量發展的新機遇」，但以郭台銘的態度來看，卻是大陸需要他、怕他！照此立場與態度，那紫金山會議主題的高度與質量，在郭的演講下將不具意義！

再者，郭台銘昔日以手指猛戳中天電視記者的胸膛怒斥「去叫你們國台辦下指令」、「當國台辦的狗腿！」不僅惡意誹謗中時媒體集團與蔡衍明的名譽，漠視廣大台商台企對大陸經濟發展的貢獻，更儼然將國台辦視為咬牙切齒憎恨對象，但如今卻又竭力爭取新身分，躋身兩岸企業家峰會的平台。

令人好奇的是，郭台銘是否會在12月7日的峰會演講時，延續他2019年對大陸的輕蔑、霸氣與不屑，敢再度對大陸國台辦嗆聲：「是你們大陸經濟需要我、怕我」！還是郭台銘會再次變臉，轉化成他所謂的「狗腿」？變而呼籲大家一起來肯定大陸的發展現況，把握祖國經濟大發展的歷史機遇？

（中時新聞網言論 林育瑾）

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