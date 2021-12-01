美前財長:取消對中加徵關稅 有助緩解通膨

美國前財政部長Jacob Lew近日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，取消中美貿易爭端對中國輸美商品加徵的關稅，有助於緩解美國通膨壓力。

Jacob Lew曾在歐巴馬第二任期時擔任美國財政部長。據新華社報導，Jacob Lew近日在CNBC節目上受訪表示，對中國輸美商品加徵關稅並非處理美中貿易問題的有效方式。他指出，當前通貨膨脹帶來新挑戰，取消這些關稅有利於緩解美國通膨壓力。

CNBC援引彼得森國際經濟研究所的一份報告說，2021年初，美國對中國輸美商品的關稅稅率按貿易加權計算平均為19.3％，遠高於2018年年初的3.1％。

穆迪投資者服務公司一份報告認為，對華加徵關稅帶來的額外成本90％以上由美國進口商承擔。

美國勞工部資料顯示，10月美國消費者價格指數（CPI）年漲幅達6.2％，是1990年11月以來最大年漲幅。

美國現任財政部長葉倫近日也表示，中美之間最終可能會考慮以互惠的方式降低一些關稅。她認為，降低關稅可以壓低通膨。

針對美方考慮降低關稅的問題，大陸外交部發言人趙立堅日前曾表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方同中方一道努力推動中美經貿關係健康穩定發展。（旺報 葉文義）

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