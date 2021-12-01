美前財長:取消對中加徵關稅 有助緩解通膨

美國前財政部長Jacob Lew近日表示，取消中美貿易爭端中對中國輸美商品加徵的關稅有助於緩解美國通膨壓力。圖／中新社
美國前財政部長Jacob Lew近日表示，取消中美貿易爭端中對中國輸美商品加徵的關稅有助於緩解美國通膨壓力。圖／中新社

美國前財政部長Jacob Lew近日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，取消中美貿易爭端對中國輸美商品加徵的關稅，有助於緩解美國通膨壓力。

Jacob Lew曾在歐巴馬第二任期時擔任美國財政部長。據新華社報導，Jacob Lew近日在CNBC節目上受訪表示，對中國輸美商品加徵關稅並非處理美中貿易問題的有效方式。他指出，當前通貨膨脹帶來新挑戰，取消這些關稅有利於緩解美國通膨壓力。

CNBC援引彼得森國際經濟研究所的一份報告說，2021年初，美國對中國輸美商品的關稅稅率按貿易加權計算平均為19.3％，遠高於2018年年初的3.1％。

穆迪投資者服務公司一份報告認為，對華加徵關稅帶來的額外成本90％以上由美國進口商承擔。

美國勞工部資料顯示，10月美國消費者價格指數（CPI）年漲幅達6.2％，是1990年11月以來最大年漲幅。

美國現任財政部長葉倫近日也表示，中美之間最終可能會考慮以互惠的方式降低一些關稅。她認為，降低關稅可以壓低通膨。

針對美方考慮降低關稅的問題，大陸外交部發言人趙立堅日前曾表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方同中方一道努力推動中美經貿關係健康穩定發展。（旺報 葉文義）

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