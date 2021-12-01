十四五 民營鋼企禁擴產、拚減碳

大陸國家發改委官網11月30日顯示，發改委產業司一級巡視員夏農近日表示，「十四五」時期，民營鋼鐵企業要堅定不移地嚴禁新增產能，落實好碳達峰、碳中和要求，加快兼併重組力度、加強節能降耗、污染物減排等技術裝備創新和產業化應用，達到高品質發展。

夏農近日在全聯冶金商會舉辦的「2021民營鋼鐵經濟高質量發展交流會」致辭時表示，今後一個時期，鋼鐵業在持續推進供給側結構性改革、實現高品質發展進程中，民營鋼企是不可或缺的重要力量，將會作出重要貢獻。

大陸央廣報導，1～10月，大陸重點大中型鋼企收入年增40％至人民幣（下同）5.88兆元，利潤總額年增108％至3,450億元，創下歷史最高水準。不過自第三季以來，下游鋼材需求階段性下降，鋼鐵業獲利率持續回落。

全聯冶金商會會長丁立國在上述交流會中預計，接下來鋼鐵業將面臨多重挑戰。很多省分對鋼鐵產能壓減的指標分配，以及能耗雙控，都是鋼企面對的巨大挑戰。還有各種原輔材料的漲價，鋼鐵業盈利空間逐步受到擠壓，環保運行的費用逐步在擴大。接下來包括2022年，鋼鐵業應該面臨比較困難的日子。

在產能和產量雙控方面，1月至10月，大陸累計粗鋼產量年減0.7％至8.77億噸，壓減粗鋼產量工作取得積極成效。

大陸生態環境部大氣環境司副司長吳險峰透露，目前大陸共有19家鋼企1.14億噸粗鋼產能，全面完成超低排放改造，並且通過評估監測，229家5.7億噸粗鋼產能正在實施超低排放改造。

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