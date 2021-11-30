陸房企求套現 港開發商撿便宜

中國恒大、奧園集團等指標性大陸房企，陸續爆發債務危機，這些急需用錢的企業已開始低價販賣資產，包括香港資產在內，提供香港業者低接的機會。



路透報導，財大氣粗的大陸房企們，過去積極進軍香港，尋找大陸以外的投資機會，並在香港的黃金地段競標中，橫掃本地對手。如今由於大陸政府試圖降低房地產行業的槓桿率，使這些房企面臨前所未有的資金緊縮，部分開發商甚至無法支付債券利息和財富管理產品。



報導引述知情人士表示，恒大集團、佳兆業等房企，最近已向香港開發商出售一些資產，以幫助緩解國內的流動性壓力。



兩位知情人士說，日前延長一筆資產以支持證券贖回日期的奧園集團，正試圖拋售更多香港物業以籌集資金。



消息人士指出，奧園計劃出售香港葵湧的一棟活化工廈，出價買家料為香港本地投資者或家族辦公室。消息人士補充，這筆交易的售價，預計將低於奧園當初購買的價格。奧園在2018年以9.5億港元買下該大樓，地產仲介商估計其目前的估值不到8億港元。



另在11月中旬，奧園以9億港元現金代價將港島半山羅便臣道的舊樓項目出售給一位香港投資者，出售該資產將出現約1.77億港元虧損。



另據一份證券交易所文件，佳兆業本月錯過總額為8,840萬美元的到期息票付款，該公司12月1日將位於香港舊啟德機場的一塊住宅地皮出售給香港同行遠東發展和新世界發展，作價79億港元。



佳兆業最近還以37.8億港元價格將屯門的另一塊地皮賣給了旭日國際集團主席蔡志明。而正為3,000多億美元負債煩惱的恒大，已將一個住宅專案中價值20億港元的未售單位轉讓給其合資夥伴鼎佩集團。



世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷分析，這是趨勢逆轉，流動性緊張的大陸開發商現在正在出售資產，預計未來幾個月在香港會見到更多的出售。報導指出，這樣的現象將有助香港房地產大亨們進一步提高在當地的主導地位。