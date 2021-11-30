減碳補助 特斯拉上海廠獲14億人民幣

全球電動車競賽中，大陸對車企砸錢毫不手軟。大陸財政部最新公布的補貼通知顯示，2022年對新能源車企補貼達人民幣（下同）385億元，上海開出44.4億元最高，其中有14.6億元由全球電動車霸主特斯拉（上海）拿下。但取得補貼最多的車企，仍是官方多年來扶持的本土民企比亞迪，共獲取逾31.2億元。



界面新聞11月30日報導，大陸財政部日前公布「關於提前下達2022年節能減排補助資金預算的通知」，將北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林等25個地區列入提前下達2022年節能減排補助資金預算範圍，共安排約385億元資金，比起2021年的378.8億元略有增長。



另外，從地方上給予車企補貼情況來看，2022年的排名與2021年有顯著不同。2022年，上海以約44.4億元排名地方首位，也是補貼資金中車輛數目最多的地區。排名第二則是安徽的35.7億元，第三位是陝西，金額為32.6億元。



報導指出，各地補貼金額多少與新能源汽車產業鏈的分布有著密切關係。



例如，上海有上汽集團、特斯拉等重要車企；安徽有江淮、奇瑞等；浙江有合眾與威馬等；河南有宇通；廣東有小鵬、廣汽；深圳有比亞迪。此外，一些地方雖然沒有新能源汽車品牌，但因車企在當地設立工廠，因此拿到補助資金。



另一方面，從整車廠來看，特斯拉（上海）成為單一車廠獲取補貼最高的企業，金額達14.6億元，令許多同業欣羨。但總共獲取補貼最多的，仍是大陸本土車企比亞迪，其深圳、陝西、湖南等地的補貼總和逾31.2億元，僅陝西、深圳兩地就分別達13.7億元、11.8億元。



在多家外企車商中，特斯拉可說是大陸官方眼中新貴，上海市政府更對其發展關愛有加。按照2021年9月大陸工信部公布的「關於2016-2020年度新能源汽車推廣應用補助資金清算審核初審情況的公示」來看，特斯拉在2020年被核准了10.1萬輛車，可獲得近21.3億元新能源汽車補貼資金，位列該年度大陸車企補貼清算資金量第一名。



大陸乘聯會資料顯示，2021年10月份，特斯拉批發銷量再次超過5萬輛至54,391輛，年增245％。其中，特斯拉中國所生產的出口車型首次突破4萬輛。2021年1～10月，特斯拉中國在大陸零售量約為21.8萬輛，出口約13.1萬輛，大陸已經成為其最重要的海外市場與生產基地。