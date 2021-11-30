陸氫能規劃將公布 替代石化能源

大陸官媒11月30日報導，氫能產業發展規劃有望在近期公布，而大陸多地碳減排支持工具也開始密集落實，機構預計2022年底碳減排支持工具規模將超過人民幣（下同）1兆元。受此消息激勵，A股上市的氫能源類股11月30日大漲。



A股上市的氫能源類股：深冷股份、漢馬科技、永安行11月30日盤中股價一度漲停，隨後漲幅收窄，終場分別收漲15.2％、8.8％、6.19％。



新華社旗下經濟參考報報導，上述氫能產業發展規劃將涉及科技創新、基礎設施建設、試點示範、政策保障等多方面。上海證券報認為，這是一份涉及氫能產業的中長期規劃，將對未來氫能產業的持續發展起到引領作用。



隨相關支持政策和產業加快落實，資金也加速湧入。廣東省深圳市、山西省、浙江省杭州市等多地銀行日前披露，已發放相關碳減排專案貸款，由於碳減排支持工具採取「先貸後借」的直達機制，銀行表示將根據人行碳減排支持工具規定，逐級上報申請碳減排支持工具。



事實上，自2021年以來，大陸多地已陸續公布多個重磅文件，提出對氫能發展的前景展望，推出「十四五」氫能產業規劃，布局未來氫能基礎設施建設，不同政策均展現出對該產業的大力扶持。截至目前，大陸已有50多個地級市公布氫能產業規劃。



廈門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺建議，政策方面應重點瞄準目前氫產業供應鏈上的痛點與瓶頸，除了在支撐基礎研發、引導產業基金、擴大示範專案等方面出力以外，還應加快基礎設施的規劃與建設，並且發揮綠氫的環境外部性優勢，凸出氫能開發利用的經濟性，在應用層面進一步提升氫能對石化能源的替代。



光大證券金融業首席分析師王一峰表示，首批碳減排支持工具很可能在2021年內投放，預計2021年至2022年碳減排支持工具釋放資金在5千億元至9千億元規模。華泰證券固收團隊則預計，2022年底碳減排支持工具規模將超過1兆元，但2021年第四季的規模有限。