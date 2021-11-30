陸企業科技50強 SaaS挑大梁

「富比世中國企業科技50強」名單日前出爐，在大陸50家潛力新創企業及非上市公司中，有逾三分之一的企業聚焦於SaaS（Software as a Service，軟體即服務）服務。顯見隨著大陸產業互聯網（To B）領域的興起，以SaaS為主的新一代雲端運算模式已開始嶄露頭角。



富比世中國和紅杉中國合作，11月25日首度發表大陸企業科技50強評選，透過估值、利潤、增長率、人文及市場領導力等多個方面建構評價體系，藉此發現大陸企業科技中的50家潛力新創企業及非上市公司。



富比世中國指出，疫情改變各行各業的格局，催生出大量新模式和新業態，也推動SaaS模式的應用與普及。此次上榜的聚水潭主要業務為電商SaaS ERP，保利威則聚焦在雲直播，而店匠科技專注於跨境電商建站SaaS，從To B端推動電商行業的發展。同時，北森、肯耐珂薩等企業都以HR SaaS系統為切入點，幫助人力資源行業的數位化轉型。



另外，RPA（機器人流程自動化）機器人已成為人工智慧行業的新興領域，藉由軟體機器人來替代傳統人工，幫助企業降本增效。



在此次評選中，來也科技、雲擴科技、達觀數據等企業，作為RPA機器人行業中新創企業的佼佼者入圍，展現出此一新興領域的無限潛力。



在高門檻的醫藥研發領域，也不乏新創企業的身影。其中，藥研社專注於創新型藥物研發服務，壹永科技打造腫瘤大數據生態體系，腦陸科技、寧矩科技都聚焦於腦機介面此一新興先進科技，幫助醫藥研發領域的關鍵技術突破。



此次評選還匯聚許多聚焦網路安全、資料庫等關鍵核心技術領域的新創企業，幫助企業建構安全可靠的數位化基礎設施。例如，青藤雲安全以伺服器安全為核心業務，冰鑒科技主營大數據風險控制及第三方徵信服務。



在融資方面，披露融資的企業涵蓋A輪至F輪，約有24％的企業處在C輪融資，而處於A輪、B輪和D輪融資的企業占比分別為14％、16％和16％，E輪和F輪融資的企業分別只占6％和4％。意味著多數企業已進入成熟發展階段，並均勻分布在企業成長的各個重要階段。其中，2021年獲得融資的企業占比達64％，其餘企業也都在近兩年有融資紀錄，印證企業科技此一領域越來越受到資本的青睞。