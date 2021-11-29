紫光總負債約8,700億 花旗銀行成最大苦主

大陸紫光集團面臨破產重整，總負債金額高達近2,000億人民幣（折合新台幣約8,700億），許多金融機構牽涉其中，債權人不僅包括國家開發銀行、進出口銀行、南京銀行等銀行，紫光還發行大量美元債，其中又以花旗銀行牽連最深，今年初突要求紫光清償債務，申報四筆債權高達約170億人民幣（折合新台幣約740億）。

陸媒證券市場紅週刊報導，紫光集團多年盲目擴張，致使陷入巨額債務危機，規模達近2,000億人民幣，「紫光系」7家企業的債權申報達1,869億人民幣，債權人中不僅涉及到國開行、中國銀行、進出口銀行、南京銀行等銀行機構，公募招商基金等機構亦受牽連。

據報導稱，紫光還發行大量美元債，其中花旗銀行牽連最深，花旗國際今年3月突要求紫光清償原定2028年到期的美元債；花旗國際所申報的4筆債務，規模約為170億人民幣。

報導指出，紫光債務攀升的主因，除了負債布局半導體產業外，前董座趙偉國在主業外的投資，亦是激化債務危機的因素之一；紫光2018年斥巨資取得多家金融機構股權，然就投資結果來看，效果明顯不彰，此外，紫光於教育領域的投資也是黯然收場，投資的補教企業短短1年股價暴跌，總市值大幅衰退。

有消息指出，紫光集團引入戰略投資者已經進入到最後階段，阿里巴巴和浙江國貿所組成的聯合體有望接手，不過報導補充，就戰略投資方來看，未來仍面臨極大的再投資壓力。（中時新聞網 蔡宗倫）

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