WSJ：阿里放權各部門 準備分拆事業體

華爾街日報引述知情人士報導，阿里巴巴CEO張勇正在把更多的責任下放給各個業務部門的總裁，以便更靈活地應對日益增多的挑戰，並可能為分拆開闢道路。這樣的調整反映出，受到大陸政府更加嚴格監管審查的互聯網巨頭們面臨著越來越大的挑戰。

知情人士稱，張勇正在把更多職責下放給各個業務部門的總裁，從基礎服務到雲計算在內的各類業務，這些部門總裁現在發揮「迷你CEO」的作用。該戰略旨在加快決策速度，以便每個部門都能更好地抵禦競爭，重振低迷的銷售，並在大陸政府對大型平台實施監管整頓之後重塑其整體形象。

知情人士表示，與此同時，阿里巴巴持股33％的金融科技巨頭螞蟻集團已開始與阿里巴巴保持距離，在大陸官方叫停螞蟻集團的首次公開募股（IPO）後，螞蟻集團對自身業務進行了整改，以符合監管規定。

過去幾個月，阿里巴巴的管理模式發生轉變，逆轉了近三年前開始的集中化管理。集中化管理使阿里巴巴的子公司和關聯公司形成緊密聯盟，構成前總裁馬雲設想的所謂阿里巴巴生態系統。

知情人士說，從長遠來看，這些調整可能會為阿里巴巴分化出較小的子公司，並為其尋求單獨上市之路。他們表示，未來分拆條件可能成熟的部門包括菜鳥網絡科技有限公司、連鎖通路盒馬、一個由阿里巴巴幾個基於位置的服務應用組成的本地服務部門以及海外電子商務平台Lazada和Trendyol。