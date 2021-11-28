瑞銀：陸拚2060碳中和 需注巨資

大陸國家主席習近平在2020年定出「2030年碳達峰，2060年碳中和」的政策指標後，大陸減碳進程成為各界關注焦點。瑞銀專家26日指出，大陸要達成碳中和目標，可再生能源將占整體能源比重達85％，這意味著這段期間大陸將投入巨大的資金。其中，新能源車在2024年可與傳統汽車達成能源方面「成本平價」。

香港信報報導，瑞銀投資銀行亞太地區責任與可持續投資研究主管胡炳熙26日指出，大陸要達到2060年碳中和，必須將目前石化能源占85％的能源結構，調整為可再生能源占85％左右。碳中和路徑意味著顛覆性替代技術滲透率由9％達至85％，需要巨大的資金，受影響行業包括電動車、電池、塑料、基本材料、儲能、石化、鋼鐵水泥等，每個行業影響各異。

胡炳熙分析，大陸的可再生能源與火電在2020年基本上已達到成本平價，因此可再生能源對未來大陸經濟的發展十分有助益，至少在成本價格方面，前者已占優勢。

胡炳熙舉電動車為例指出，按大陸現公布的雙碳目標，電動車滲透率將從現在5％升至2030年50％左右，並在2024年會達至成本平價。

胡炳熙表示，目前很多針對氣候的主題性投資，未來趨勢是要完整地整合氣候風險，例如大陸的石油、汽油價格尚未反映碳減排因素，主要現在ESG基金或公募基金規模僅約人民幣1,211億元，影響力不足，且因各國的碳中和目標都定於2050年或2060年，很多投資者認為碳減排是很遙遠的事，未來隨著ESG基金數量、規模增加，對市場影響也將提升。