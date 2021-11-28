張文宏:Omicorn目前對大陸不會有大影響

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏28日表示，南非爆發的新冠變異毒株Omicorn，對中國目前還不會產生大的影響。他說，大陸目前的快速回應與動態清零策略可以應對各種類型的新冠變種。

綜合陸媒報導，張文宏表示，由於Omicron病毒的棘蛋白突變量遠超其餘變種，料在宿主體內經歷了較長時間的進化後形成。他提到，南非的疫苗接種率低，只有24％，自然感染率約為4.9％，不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，故談不上Omicron突破免疫屏障。但如果這種情況今天出現在以色列，就可以說毫無疑問，全球抗疫要面臨重頭再來的風險。

張文宏說，一旦確認Omicron可突破原有的免疫屏障，意味病毒變異速度快，各國需每年根據病毒變異情況，迅速研發新疫苗。他表示，大陸目前處於動態清零策略所贏得的戰略機遇期之內，現時也積極累積疫苗與藥物儲備、公共衛生及醫療資源儲備，能應對Delta就能應對Omicron。

因此張文宏認為新病毒對中國目前還不會產生大的影響。他還表示，Omicron病毒株序列公布的總量不多，新冠病毒的變異是受到一定限制的，整體來講，新冠的很多變種都沒有存活下來，需觀察未來2周更多數據，才能精準判斷疫情。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友在「財經」年會上也表示，全球以歐洲的疫情最為嚴重，今冬明春流行毒株主要是Delta，Omicorn能否發展成為主導毒株，需要進一步密切觀察。

中國工程院院士鐘南山出席中國罕見病聯盟呼吸病學分會第一屆全國會議時表示，這個變異株很新，雖然分子基因檢測發現，它在受體結合部位有較多變化，但它有多大的危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重，以及是否需要針對它進行疫苗研發，還要根據情況來判斷，現在下結論為時太早。

延伸閱讀

迎戰新變種Omicron 各大疫苗廠動起來

染Omicron大多40歲以下 醫曝3大指標症狀

Omicron凶猛 英國入境全隔離 以色列鎖國