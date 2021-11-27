嚴防Omicron 港澳禁非洲8國人士入境

鄰近年末，來自南非的新冠病毒新型變異毒株「Omicron」卻讓全球防疫再次繃緊神經，英美等多國紛紛重新祭出旅遊禁令。Omicron日前更驚傳在香港現蹤，為防堵變異病毒，香港與澳門跟進各國規範，緊急宣布邊境管制，禁止來自非洲南部八個國家人士入境。



新華網引述香港衛生署衛生防護中心公布，截至27日零時，香港新增3例輸入性新冠確診病例，累計報告確診病例12,424例。但香港大學全基因組定序分析結果顯示，香港在25日報告2例新冠確診境外移入病例，經確認後為帶有病毒株譜系「B.1.1.529」的Omicron病毒。消息傳出後令各界擔憂急速升溫。



香港政府於27日凌晨零時起，開始收緊非洲南部八個地區到港人士的登機及檢疫要求，禁止於21天內曾逗留當地的非香港居民入境，將南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克、納米比亞及辛巴威升級為高風險地區。



澳門政府也在27日晚間宣布，為了防範Omicron對澳門公共衛生造成的風險，自28日零時起，禁止民用飛機搭載任何在21天內到過八個非洲國家的人士前往澳門。



香港信報報導，正在擴大研擬「疫苗泡泡」的香港行政會議召集人陳智思表示，港府日後可能會對某些處所施加限制，民眾必須先接種新冠疫苗後才可以進入。對於「疫苗護照」反對聲浪，陳智思指出，「這是一個過程，並無辦法」。



另外，大陸方面26日共新增5例本土確診，其中3例來自遼寧大連市，雲南有2例，屬於集中隔離點密切接觸者及居家隔離人員。上海於25日通報的3例新冠確診個案經查均為Delta變種病毒。



本輪上海疫情自25日發現3例確診病例後，當地超過20家醫院先後實施閉環管理，暫停門診及急診服務，各家醫院在完成二次核酸檢測且全員陰性後，陸續於27日恢復服務。