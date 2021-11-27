11月陸房企融資 暴增七成

自大陸房企巨頭恒大集團在9月下旬掀起震撼市場的債務危機後，陸續傳出房產業者爆雷，令業界融資額連續三個月下滑，業者也陷入流動性危機。但在大陸政府政策鬆綁後，11月截至23日止，大陸房企融資總額已較10月總金額大增近70％，房企融資狀況止跌回升。



中國證券報引述中指研究院數據顯示，近期大陸房地產行業景氣下行，再加上恒大、佳兆業、花樣年等多家房企的債務危機，讓金融機構對房企的借貸行為更加審慎，投資者信心也嚴重不足。大陸房企融資總額在10月份出現2021年以來最大降幅，規模僅有人民幣（下同）365億元，年減74.8％，也較9月大減60％



但市場在11月出現起色，截至23日，大陸房地產企業月內融資總額已達617.5億元，較10月全月總金額增長69.2％，單月融資規模在連續三個月下降後，終於出現上升走勢。



從結構來看，11月信用債發行規模達425.4億元，占比接近七成，發行量翻倍達到10月的227.2％，信用債發行明顯加速。信託融資則有182億元，較10月增長20.8％，同樣出現回暖跡象。其中，保利發展、建業集團等單筆融資金額更接近百億元。



市場人士指出，大陸政府在2020年推出「三線四檔」等房地產融資調控政策，令業者籌資發債大受影響，成為近期恒大等房企爆發債務危機的要因。但9月底迄今，中國人民銀行、銀保監會陸續釋出鬆綁訊息，包括11月重新接受資產證券化（ABS）申請，為房企緩解資金流問題。



對此，中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，因為大陸央企和大型國有房企的信用等級較高，因此保利發展等國企得以率先發債。貝殼研究院分析，房企融資環境的適度調整將改善市場預期，預計2022年房貸供需關係將回歸正常。



克而瑞證券資產管理部固定收益副總經理孫楊表示，目前銀行端對房企的信用融資出現邊際改善的態勢，實際情況還要看分行、支行對具體項目的執行情況，但基本面欠佳的房企在公開市場發債融資仍有較大的壓力。