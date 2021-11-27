陸10月工業利潤 年增24.6%

隨著保供穩價、助企紓困等政策實施，加上部分工業品價格續漲，大陸2021年10月份規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）8,187.4億元，年增24.6％，較9月份提升8.3個百分點，為連續兩個月回升。其中，煤炭行業更因煤價飆漲及供應加大，利潤較2020年同期暴增4.38倍。



綜合陸媒報導，大陸國家統計局27日公布，2021年10月，大陸規模以上工業企業利潤總額為8,187.4億元，年增24.6％，較9月提升8.3個百分點。今年前十個月，大陸規模以上工業企業利潤總額7.16兆元，年增42.2％，較2019年同期增長43.2％，兩年平均增長19.7％，繼續保持快速增長態勢。



分行業來看，10月新增利潤依然集中在上游，特別是原材料與能源行業。當月在生產價格高位運行拉動下，採礦業、原材料製造業利潤年增分別為2.81倍、56.1％，均明顯高於工業平均水準，增速較9月份提升51.7、18.4個百分點。



尤其是煤炭業在煤價飆漲，以及大陸政府下令央企、國企加大能源供應之下，10月煤炭產量增加較快，帶動行業利潤年增高達4.38倍，增速較9月提升69.6個百分點。有色金屬、化工業利潤分別年增1.68倍、63.9％，鋼鐵業利潤年增57.3％。



另一方面，受到晶片荒、供應鏈干擾與需求疲軟下，10月大陸汽車製造業利潤年減2.9％；電力、熱力生產和供應業更因受到電煤庫存不足、停電限電的影響，利潤年減更達29％。



從數據上來看，儘管大陸經濟在疫情下率先復甦，但2021年以來，在本土疫情多點爆發、國際原物料飆漲，以及限電及房企債務危機未除等負面作用影響下，大陸經濟增速面對沉重的下行壓力，這點也反應在規模以上工業企業利潤表現上，其各月份年增速自年初以來逐月放緩。



對此，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，10月份大陸工業企業利潤繼續回升，但上下游行業獲利分化狀況尚未明顯改善，部分下游行業成本壓力較大，工業企業效益狀況下行壓力仍然存在。下一階段要加強宏觀政策跨週期調節，落實「保供穩價」相關政策措施，促進市場供需平衡。