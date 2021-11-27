深圳天價橄欖汁要價千元惹議 引市監局核查

廣東省深圳市茶飲品牌野萃山因販賣每杯要價人民幣（下同）一千元的橄欖汁，不僅讓大陸網友議論紛紛，更引發深圳市市場監管局日前發通報指出，已快速啟動現場核查工作。

時代週報報導，由於該款橄欖汁價格昂貴，因此在美團、小紅書等社群平台上爆紅，有網友戲稱其為「果汁中的愛馬仕」，也有不少人對這款橄欖汁感到好奇，並語帶調侃表示「貧窮限制了想像力，這種橄欖汁應該要配著松露才夠味」。

報導指出，野萃山雖然依靠高價產品吸引外界目光，但是市場對於此一茶飲品牌仍感到陌生。野萃山自2019年成立至今，只在深圳開設30多家門市，要價千元的橄欖汁雖然和每杯售價108元的山竹汁、貓山王榴槤汁、釋迦汁一起，被野萃山奉為「鎮店之寶」，並被放置在菜單最顯眼的位置，但是前來嘗鮮的消費者卻只有寥寥數人。

公開資料顯示，野萃山千元橄欖汁的原料選用原產於廣東省潮汕地區的橄欖之王：金玉三捻橄欖，這種樹齡在百年以上的橄欖樹在大陸僅有2千多棵，品相俱佳，物種稀少。野萃山店員表示，這種橄欖進價就很貴，每斤要價800多元。

大陸餐飲業分析師汪洪棟表示，千元一杯的橄欖汁，應該只是野萃山的行銷手段，畢竟真正有需求的消費者非常少，而高價產品容易吸引目光、製造話題，有利於品牌傳播。另外，這種製造噱頭的方式也可以形成錨定效應，在每杯一千元的橄欖汁面前，每杯108元的山竹汁就變成平價產品，每杯30元的果汁性價比就會顯得更高。

值得注意的是，儘管野萃山只是一個區域茶飲品牌，但是近日已獲得大陸茶飲品牌巨頭喜茶的投資。公開資料顯示，野萃山關聯公司深圳市豪麟餐飲有限公司於12日發生工商變更，新增喜茶（深圳）企業管理有限責任公司等為股東，持股60％為公司第一大股東。

喜茶方面表示，將幫助野萃山在產品研發、門市拓展、供應鏈建設及品牌塑造等方面進行升級，野萃山團隊和品牌也將在喜茶的支持下獨立發展。

延伸閱讀

獺祭冰淇淋進軍大陸 2個月出口量增6倍