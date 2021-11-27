獺祭冰淇淋進軍大陸 2個月出口量增6倍

疫情影響觀光客流動的情況下，日本知名清酒品牌獺祭為了大陸市場做出諸多調整，旗下另類的明星商品獺祭冰淇淋主動出擊，進軍大陸市場，獲得當地熱烈迴響，短短2個月的時間內就將出口量提升6倍。

獺祭清酒是各國觀光客到日本時必買的伴手禮之一，而近年獺祭推出的明星商品獺祭二割三分大吟釀清酒冰淇淋，使用獺祭酒糟的獨特風味更是受到台、陸觀光客的熱愛，成為赴日搜刮清單上的重點項目之一。

但當前新冠疫情肆虐，跨境觀光受到衝擊，赴日遊客銳減的狀況下，獺祭也主動求變，設法擴大商品向大陸市場的銷售。

日經新聞報導，獺祭母公司日本旭酒造株式會社主動向大陸出口獺祭冰淇淋產品，還有專門為大陸市場製造的產線與產品，使過往這項必須前來日本旭酒造門市、或是透過電商網購的明星產品，如今能在大陸更多地方品嚐到。

報導引述負責開發獺祭冰淇淋的富士冷菓社長中村彰宏說法稱，近兩個月這款明星冰淇淋的出口得到廣大迴響，在10月先出口2.4萬個試水溫後，公司馬上決定在11月將出口規模擴大至16.8萬個，這些產品將銷售到有出售獺祭酒的餐廳，更貼近當地市場。

中村彰宏指出，由於每天產量300個已經是極限，所以還將出口中國的產品委託給櫻花食品量產，根據訂單來調整產量供貨，也專門製造有中文成份標誌的出口版冰淇淋。

報導引述旭酒造海外戰略部說法稱，決定將產品出口大陸也是為了減少食物浪費，當前北海道牛奶因疫情、少子化受波及，進軍大陸能提升牛奶需求。

近兩年受疫情衝擊，迫使旭酒造在經營上有許多變革，例如在2020年疫情爆發後，獺祭的國外需求爆發增長，加上當年6月以大陸為主的市場恢復貿易，使獺祭一直處於滿載生產狀態，且一直供不應求，因此旭酒造在2021年3月宣布新建大型冷凍庫，應對出口大陸等市場的需求，新冷凍庫預計在2022年2月建成，總投資額預計達到9億日圓。

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