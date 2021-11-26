元大證主角曝 這港股主要股東賣逾4％股份

元大證券交易系統異常事件的主角，港股深藍科技控股公告，公司主要股東在25日合計以每股0.208港元的價格，出售49,656,000股股份，占公司已發行股份總數約4.14％。

深藍科技控股25日股價一度炒高至0.212港元，隨後暴跌，收盤不到0.12港元。26日，該標的現漲1.68％，報0.121港元。

深藍科技控股公告，主要股東Sunlight Global及Lilian Global於25日已分別在公開市場出售公司31,508,000股及18,148,000股股份，占公司已發行股份總數約4.14％，上述兩大股東知會董事會，就彼等所盡知，銷售股份之買方為獨立 於本公司且與本公司並無關連之第三方。

深藍科技公告強調，董事會已注意到近期股份之價格及成交量在聯交所出現不尋常之波動。董事會謹此澄清及確認，除本公告內所披露者外及於本公告日期，其並不知悉導致股份價格及成交量出現波動之任何原因，或必須公告以避免本公司之證券出現虛假市場之任何資料。

Lilian Global由深藍科技執行董事兼董事會主席劉靜全資擁有。Sunlight Global由該公司執行董事陳華、朱建琴分別擁有約61.20％、13.24％。

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