境內債獲准延期付息 花樣年股價狂飆23％

償債壓力沉重的大陸房企花樣年23日剛舉行境內債「20花樣02」債券持有人會議，審議「關於有條件同意發行人延期兌付『20花樣02』利息的議案」。知情人士透露，會議上花樣年延付利息議案獲得通過，八成利息可延後一年支付。

受此消息激勵，港股上市的花樣年24日開盤後股價一度急漲23％，並觸發俗稱「冷靜期」的市場調節機制，其後漲幅回落。花樣年24日午盤股價漲12.5％，報0.36港元。但花樣年2021年迄今累計跌幅仍達73％。

財聯社報導，花樣年該筆債券規模為人民幣（下同）15.43億元，債券期限為3年，債券附第二年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率7.5％。

根據延期兌付方式，就「20花樣02」於2020年11月25日至今年11月24日支付的利息，合計共1.16億元，其支付方式將調整為20％於今年11月25日按期支付，剩下的80％利息將於2022年11月25日支付。

同日，中金公司也召開了「20花樣01」債券2021年第三次債券持有人會議，「關於授權債券受託管理人代表持有人對發行人啟動相關司法程式的議案」表決未獲通過。

為了維護債券持有人的合法權益，債券持有人此前委託並且要求中金公司，以自己的名義代表債券持有人對發行人啟動相關司法程序，要求發行人兌付全部尚未兌付的本金和利息。