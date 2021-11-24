中將推進資本市場高水準制度型開放

中國證監會副主席方星海提出，中方將推進資本市場高水準制度型開放，不斷深化中國－新加坡、中國－東協資本市場務實合作，助力開創互聯互通新格局。

香港信報24日報導，方星海在一場金融峰會上表示，近年中國資本市場對外開放取得顯著成效。市場開放不斷深化，符合條件的科創板股票正式納入「滬深港通」，「滬倫通」機制穩定運行。QFII新規落地實施，投資範圍擴大至商品期貨、商品期權、股指期權等。

他表示，目前外資高度關注和認可不斷開放的中國資本市場，保持穩步流入A股市場的總態勢。截至2021年10月底，外資持有A股流通市值為人民幣3.67兆元，佔比約4.97％。

方星海指出，中國證監會將以註冊制改革為主軸，持續加強資本市場制度建設，提升市場深度和流動性。繼續優化和拓展互聯互通等跨境投資管道，豐富跨境投資的產品供給和配套制度，便利跨境投資和風險管理。支持符合條件的金融機構結合自身發展需要到東協投資展業，鼓勵雙方交易所開展務實合作。

他提到，證監會正在研究制定資本市場支持碳達峰碳中和目標的政策措施，加大對綠色低碳企業的融資支持力度，研究完善上市公司環境訊息披露制度，積極參與國際證監會組織(IOSCO)可持續金融相關工作。

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