陸經濟面臨新下行壓力 李克強二度示警

中國國務院總理李克強昨天在上海主持召開座談會時提出，中國今年發展遇到的新挑戰「交織疊加、超出預期」，經濟面臨新的下行（成長趨緩）壓力，因此要加強能源、電力保障等。

官媒新華社報導，李克強22日在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，並在會中作了上述表示。

李克強說，今年以來，中國發展遇到的新挑戰「交織疊加、超出預期」。同時，國內外環境中不穩定、不確定因素增多，「中國經濟面臨新的下行壓力。」

他提出，要落實好歲末年初籌劃的跨周期調節舉措，加強能源、電力保障，推進改革開放，推進工業化城鎮化進程，繼續做好常態化疫情防控，防範化解風險，推動經濟持續健康發展。

李克強又說，要做好保障和改善民生等工作。拓展市場化社會化就業管道，確保民眾溫暖過冬，確保受疫情（COVID-19）和自然災害影響嚴重族群的基本生活。

這是李克強近日二度對中國面臨的挑戰提出示警。據新華社，他19日在北京主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時也提到相關說法。

李克強當時也提出，要增強宏觀政策的前瞻性針對性，推進改革開放，做好跨周期調節，推動經濟「爬坡過坎」，保持經濟運行在合理區間和就業大局穩定等。

延伸閱讀

李克強：經濟出現新下行壓力

陸共同富裕再出招 擬向網路巨頭課數據稅

大陸政策鬆綁 房企ABS傳開綠燈