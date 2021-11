陸還不急著武統台灣 陸媒曝內幕

中方政府顧問說,北京雖針對台獨勢力加緊施壓,但並不急於武統台灣。最近幾個月來,有關兩岸可能衝突的擔憂與日俱增。

據《南華早報》(South China Morning Post)20日報導,中國大陸國家主席習近平本周在和美國總統拜登舉行視訊峰會時強調:「我們是有耐心的,願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景,但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫,甚至突破紅線,我們將不得不採取斷然措施。」

一位要求匿名的中方台灣事務顧問說,北京領導階層認為,他們已掌握狀況。而北京說,只要掌控全局,就沒必要擔心。而中共六中全會的決議更強化了這訊息,它說,北京將「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。

近年來,由於北京加強在台灣周邊的軍事活動,如出動大批軍機侵擾台灣西南防識區,兩岸緊張不斷升高。這促使各方關注,要是對岸攻台,美國會不會協防台灣。而在台灣證實,美軍在台訓練島內部隊,加上美國派軍機送國會代表團到台灣訪問後,北京也高分貝痛批。

上海台灣研究所是中方對台決策重要智庫之一,而該所所長俞新天說,解決兩岸問題,並不只是要不要開戰的問題。她說,為了向目標邁進,北京仍會採取積極主動的方式,施加法律,經濟和文化壓力。此外,她強調,要是台獨勢力進一步挑釁,中方會有辦法加以因應,但這並不等同開戰。

俞新天說,有些人認為,所謂反台獨,就是打或不打的問題,但事情並沒有那麼簡單,還有很多辦法,「我們的工具箱裡還有許多沒用過的工具」。儘管台灣致力提升與印太和歐洲國家的關係,但她說,北京的力量未來只會更強,將讓其他國家難以站在台灣那邊。

此外,俞新天指出,北京仍有軍事優勢,但這應該是最後的手段。「要攻占台灣只需要很短的時間,但我們不會選擇這麼做,因為那會傷害兩岸人民的感情,」她說,「台灣問題對我們來說,是核心要事,但對美國而言卻不然。」

不過,其他觀察家則警告,要是台灣進一步推動獨立,北京可能會喪失耐心。全國台灣研究會副秘書長楊立憲便說,要是北京認為台灣跨越紅線,解放軍可能會準備戰鬥。

文章來源:Beijing in no rush to take Taiwan by force, say Chinese government advisers

(中時新聞網 楊幼蘭)