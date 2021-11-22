比亞迪超車福斯 全球車企市值NO.3

大陸電動車大廠比亞迪受惠於22日「A＋H」股價大漲，最新總市值高達人民幣（下同）9,054億元（約合1,418.76億美元），一舉超越福斯汽車（市值1,344.1億美元），成為全球車企市值第三名。

比亞迪22日A股收漲4.78％至311元，比亞迪22日H股收漲5.73％至317港元。近一個月，比亞迪A股、H股分別累計下跌2％、上漲4.69％。

陸媒智車派新聞報導，此前，全球車企市值第三還屬於近期剛上市的美國電動車製造商Rivian，該公司自從10日在那斯達克上市以來，股價上漲，接連超過福特、通用等老牌車廠，市值最高時達1,530億美元。不過該公司股價隨後大跌，將市值第三名讓給福斯汽車，但是隨著比亞迪股價大漲，第三名寶座再次易主。

比亞迪銷售數據方面，10月新車銷量88,898輛，年增90.9％，月增12.5％。其中新能源車型銷量達80,003輛，年增262.9％。在第十九屆廣州車展中，比亞迪推軍艦系列首款車型驅逐艦05、宋Pro DM-i等多款車型，想進一步做出市場區隔，擴大市占率。

在目前全球車企市值排行榜上，市值第一的是特斯拉，總市值高達1.14兆美元，第二名則是日本老牌車廠豐田，市值為2,575億美元，第三名則是比亞迪。在大陸車廠中，除了比亞迪以外，長城汽車排名第十，而蔚來汽車、小鵬汽車、上汽集團、吉利汽車都進入車企市值的前二十名。